Doda uderza w byłych partnerów. "Nie osiągnęli nic". W przeciwieństwie do Pachuta

Doda obecnie przeżywa gorący okres, jeśli chodzi o karierę. Jej płyta "Aquaria" okazała się sukcesem, a wokalistka koncertuje i występuje na festiwalach. We wszystkim wspiera ją Dariusz Pachut. Partner piosenkarki od kilku lat realizuje projekt polegający na zdobywaniu najwyższych wodospadów świata. Mimo tego, że był daleko, oglądał występ ukochanej w Opolu. Doda w wywiadzie dla Wirtualnej Polski odniosła się do jego pasji, a także swoich byłych związków.

Doda o byłych partnerach: Ludzie mieli niezdrową obsesję na punkcie moich związków

Doda zauważa, że wcale nie promowała byłych partnerów, a robili to ludzie i media. "To nie ja zawsze lansowałam tych facetów. Bo ja się niczym nie różniłam od normalnej zakochanej laski, która dzieliła się swoim szczęściem i miłością. To ludzie mieli niezdrową obsesję na punkcie moich związków. To media dawały przestrzeń facetom, którzy nie osiągnęli nic poza tym, że byli chłopakiem Dody" - mówi.

Wystarczy być facetem Dody i już masz 100 tysięcy lajków na Instagramie. Wystarczyło być facetem Dody, a już dostawałeś program, okładkę. To media powinny się zastanowić, czy one nie lansują niepotrzebnie kogoś, kto na to nie zasłużył. Niech sobie ci faceci zasłużą na obecność w mediach - dodała.

Internauci często wypominają Dodzie, że po rozwodzie z Emilem Stępniem zapewniała, że nie chce medialnego związku, a jednak pokazuje nowego partnera w sieci. Zdarza się, że towarzyszy jej na różnych wydarzeniach, chociaż nie pozują wspólnie na ściankach. Doda podkreśla, jak ważne są projekty Pachuta, które promuje.

Dlatego mówię o jego wodospadach, o jego pracy, bo to ma być powód, że on ma 100 tysięcy więcej na Instagramie. Jeżeli ktoś będzie go zapraszał do mediów – ok, ja mu pomogę, ja chcę, by go zapraszali, bo robi coś wspaniałego dla Polski, dla kraju.

Stwierdziła też, że nie ma zamiaru "kalkulować", na ile może pomóc partnerowi. "Zastanawiałam się, jaką lekcję mam wyciągnąć ze swojej przeszłości. Czy mam kalkulować, wyznaczać miarką, ile mam mu pomóc, ile nie, na ile zasłużył, na ile nie. To przeczy mojej osobie i mojej uczuciowości. Jeżeli mam taką lekcję wynieść, to nie chcę się uczyć" - wyznała. Zdjęcia Dody i Dariusza Pachuta oraz jej poprzednich partnerów znajdziecie w galerii na górze strony.