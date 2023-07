W programach śniadaniowych ostatnio dzieje się prawdziwa rewolucja. W "Dzień dobry TVN" podziękowano znacznej części ekipy prowadzących. Zmiany nie ominą też "Pytania na śniadanie". W ostatnim czasie z pracy zrezygnował Łukasz Nowicki. Sobotnie wydanie programu poprowadziła nowa para: Małgorzata Tomaszewska z Anną Popek. Nie wszystkim jednak spodobał się ten duet.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Tomaszewska jest na nietypowej diecie

Anna Popek i Małgorzata Tomaszewska poprowadziły "Pytanie na śniadanie. Fani są na nie

Produkcja "Pytania na śniadanie" testuje nowe pary. Kobiece duety do tej pory były rzadkością w programie TVP. Widzowie są jednak podzieleni, jeśli chodzi o nową parę. Nie wszystkim podoba się sposób prowadzenia programu przez Annę Popek. "Jak jest pani Popek, to każdy prowadzący gaśnie, z kim by nie prowadziła", "Pani Popek nie da nikomu dojść do słowa, ale chce się wykazać", "I znowu cały program Popek. Może niech sama go prowadzi i tak nie potrzebuje współprowadzących" - czytamy w komentarzach na Instagramie programu.

Znaleźli się jednak tacy, którzy nie narzekają na nowy duet. "Cudowne dziewczyny, trzymam kciuki, poproszę częściej", "Pani Ania wyciąga z każdej rozmowy maks. Bardzo fajnie się słucha, jak ktoś jest naprawdę zainteresowany gościem. Małgorzata też fajna i sympatyczna, fajny i przyjazny duet" - komentują. Zdjęcia Popek, Tomaszewskiej i innych prowadzących "Pytania na śniadanie" znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Popek KAPiF.pl / KAPIF.pl

W "PnŚ" znaleźli już następcę Nowickiego? Widzowie TVP dobrze znają to nazwisko

Łukasz Nowicki odszedł z "Pytania na śniadanie"

Łukasz Nowicki doniesienia o odejściu z programu potwierdził na Instagramie. "Prawdą jest, że chce więcej czasu poświecić rodzinie, podcastowi 'Z Nowickim Po Drodze' i teatrowi. Teatrowi, który zawsze był dla mnie miejscem zawodowo najważniejszym" - napisał. Podziękował też wszystkim, z którymi miał okazję pracować w śniadaniówce. W miniony czwartek ekipa ciepło go pożegnała.