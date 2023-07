Wywiad Jakuba Rzeźniczaka u Żurnalisty odbił się głośnym echem w mediach. Wielu obserwatorów było zbulwersowanych wypowiedziami piłkarza. W podcaście odniósł się do swoich byłych partnerek, często je krytykując. Nie ominął tematu Magdaleny Stępień i ich zmarłego syna Oliwiera. Teraz internauci zapytali modelkę o byłego partnera. Padły ostre słowa.

Stępień odnosi się do wywiadu Rzeźniczaka. Napisała o silnie toksycznej wydzielinie

Magdalena Stępień wielokrotnie mówiła, że nie będzie odnosić się tego, co robi Jakub Rzeźniczak. Podkreślała, że to dla niej zamknięty etap w życiu. Nie zmienia to faktu, że fani celebrytki zadają jej w tym temacie pytania, na które zdarza jej się odpowiadać w mediach społecznościowych. Tym razem w serii pytań i odpowiedzi na Instagramie internautka zapytała Stępień, jak daje radę odciąć się od toksycznego jadu pana Rzeźniczaka. Była partnerka piłkarza nie gryzła się w język.

Silnie toksyczna wydzielina, która na mnie już nie działa - napisała Magdalena Stępień na Instagramie.

Rzeźniczak o wywiadach Stępień po śmierci syna. "Nie wiem, jak była w stanie"

Stępień u Żurnalisty? Odebrała to jako żart. Zdementowała też pogłoski na temat związku

Na InstaStories padło też zapytanie o to, czy Stępień sama zdecydowałaby się wystąpić w podcaście Żurnalisty. Celebrytka nie kryła zaskoczenia. "Serio? Chyba to pytanie to jakiś żart" - odparła. Wygląda jednak na to, że internauci bardzo interesują się prywatnym życiem modelki, ponieważ zapytali ją, czy w nowym związku jest zazdrosna o swojego partnera. Stępień zdementowała jednak pogłoski o ewentualnej relacji.

Ale ja nie jestem w związku! - dodała stanowczo Magdalena Stępień.

