TVP Info startuje z programem "Jak oni kłamią". Będzie "rozliczać" TVN

Program "Jak oni kłamią" został zapowiedziany w piątkowym wydaniu "Wiadomości" na TVP. To już kolejny program telewizji publicznej, która chce rozliczać TVN z rzekomej nierzetelności. Prowadząca Marta Kielczyk zapowiedziała, że będzie to program "o kłamstwach, półprawdach i manipulacjach telewizji z Wiertniczej".

TVP z nowym programem uderzającym w TVN

Program "Jak oni kłamią" zadebiutuje w TVP Info w poniedziałek 3 lipca. Będzie emitowany od poniedziałku do piątku o 19:16 i potrwa niespełna kwadrans. O nowym formacie poinformowano po materiale Konrada Warzochy. Zaczął się on od wytknięcia Donaldowi Tuskowi drogich butów, po czym zaczęto opisywać bliskie relacje z PO z TVN. "O tym, że TVN to tuba Tuska, wiedzą wszyscy. Od 2015 roku stacja ta liczy na polityczny przewrót i podgrzewa atmosferę, niekiedy radykalnie" - powiedział Warzocha.

Poruszono również temat Piotra Kraśki. Po raz kolejny przypomniano, że nie płacił podatków i jeździł bez prawa jazdy. Wspomniano także, że rzekomo dziennikarz miał zachęcać do udziału w Marszu 4 czerwca. Tak jednak nie było. Sam Kraśko wyjaśnił, że zdjęcie zostało wykorzystane bez jego zgody, a sam będzie jedynie relacjonował wydarzenie. "Odnosząc się do zdjęcia, jakie pojawiło się w przestrzeni publicznej, na którym jakoby wzywam do udziału w marszu i zapewniam, że na nim będę, to nikt nie pytał mnie o zgodę, nikt ze mną tego nie konsultował, nie było to moją intencją, bo czuję, że dziś moim zadaniem jest relacjonowanie - tak jak każdego innego dnia - ważnych wydarzeń" - tłumaczył. Screeny z ostatniego wydania "Wiadomości" znajdziecie w galerii na górze strony.

Kraśko mówi o "trosce o bezpieczeństwo" w "Faktach". Drwiny członkini KRRiT

To kolejny taki program w TVP Info. Emitowany jest już jeden cykl, który rozlicza media komercyjne. Nazywa się "Fakty czy kłamstwa?" i prowadzi go Jakub Maciejewski z tygodnika "Sieci".