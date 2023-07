Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor w ostatnich miesiącach mieli sporo na głowie. Wyprowadzili się z domu pod Warszawą do mieszkania w stolicy. Nieruchomość była w stanie deweloperskim, więc musieli włożyć sporo pracy w wykończenie. Postępami prac dzielili się w mediach społecznościowych. Małżonkowie nie ukrywają, że w urządzaniu korzystają z pomocy firm, z którymi nawiązują współpracę i które promują w swoich mediach społecznościowych. Tak też jest w przypadku balkonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Koroniewska zaprosiła fanów do ogrodu teściowej

Koroniewska i Dowbor pokazali taras. "Ceny kosmiczne"

Mieszkanie Dowborów znajduje się na wysokim piętrze, w związku z tym z tarasu rozpościera się widok na panoramę miasta. Ich blok otacza zieleń, co na pewno sprzyja odpoczynkowi. Małżonkowie pokazali teraz, jak urządzili przestrzeń. Nie jest ona zadaszona, więc zależało im na meblach wykonanych z trwałych materiałów. Aktorka i prezenter wybrali komplet wypoczynkowy z szarymi poduchami, do tego niski stół w podobnym odcieniu. Obok fotela widzimy roślinę.

O tym związku Dowbora było swego czasu bardzo głośno. "To kobieta mojego życia"

Jak na razie jest dość ponuro, a przestrzeń jeszcze nie jest przytulna, choć małżonkowie zapewniają, że bardzo dobrze się tam czują. "Odkryłam ten fantastyczny komplet (...). Jest tak piękny, że świetnie wyglądałby w każdym wnętrzu nie tylko w ogrodzie czy na tarasie. Materiał i wykonanie - sztos! Dodatkowych zalet? Mnóstwo!" - zachwycała się Joanna Koroniewska. Tu wymieniła trwałość oraz odporność.

Dowbor już parę razy zasnął na tarasie i twierdzi, że spało mu się wyśmienicie! Więc na letnie dni i noce mam dla siebie alternatywę! - zachwalała dalej w ramach współpracy reklamowej.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor na balkonie Instagram.com/ joannakoroniewska

Internauci jednak zwrócili uwagę na to, ile trzeba dać za taki komplet. "Meble cudne, ale ceny kosmiczne" - napisała jedna z internautek. Aktorka zabrała głos. "Wszystkie meble na taras, które mają mega wytrzymałość, są niestety droższe - wiem, bo kupiłam zdecydowanie tańsze do Hiszpanii - i już muszę je wymienić po jednym sezonie" - odpisała, zachęcając do przemyślenia, czy nie warto wydać pokaźnej sumki na meble balkonowe. Sprawdziliśmy, że kwota za nie wynosi... ponad 24 tys. zł. Jak wyglądają meble za takie pieniądze? I jak w ogóle małżonkowie urządzili swoje warszawskie mieszkanie? Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii na górze strony.