Monika Mrozowska wprost o tym, ile dostaje alimentów. "Nie pomyliłam się z zerami"

Życie prywatne Moniki Mrozowskiej cały czas wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Gwiazda "Rodziny zastępczej" jest samodzielną mamą czwórki dzieci, których doczekała się z trzema partnerami. Między pociechami Mrozowskiej jest też spora różnica wieku - jej najstarsza córka, Karolina, skończy w tym roku 20 lat, a najmłodszy syn Lucjan, przyszedł na świat w 2021 roku. Celebrytka na Instagramie często chwali się zdjęciami z wakacji - zarówno z dziećmi, jak i bez nich - a ten fakt stał się ostatnio przyczyną dyskusji o jej zarobkach. W końcu gwiazda postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości.

Monika Mrozowska o alimentach. Otrzymuje je jedynie na dwoje dzieci

Jedna z internautek pod instagramowym postem zapytała Monikę Mrozowską, skąd bierze pieniądze na wszystkie podróże. Aktorka przyznała, że takie teksty cały czas bardzo ją dotykają. "A w sumie to chyba nawet wk***iają" - doprecyzowała.

Jestem samodzielną matką z czwórką dzieci, z których dwójka dostaje alimenty w łącznej wysokości 1400 zł netto. Nie, nie pomyliłam się z zerami - pisze Mrozowska.

W dalszej części postu celebrytka zaznaczyła, że pracuje już od 25 lat po to, aby jej i jej bliskim niczego nie brakowało. Nie ukrywa też, że praca sprawia jej przyjemność. Przede wszystkim cały czas ma jednak poczucie odpowiedzialności za swoje dzieci. "Mam obowiązek dać im poczucie bezpieczeństwa, póki nie staną się dorosłe" - dodaje. Monika Mrozowska odniosła się też do zarzutów, że często wydaje pieniądze na wyjazdy. "To moja kasa i będę z nią robić to, co będę uważać za stosowne. I w takiego samego przekonania będę uczyć moje córki i synów" - zakończyła wpis.