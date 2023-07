Marcelina Zawadzka, Izabella Krzan i Paulina Krupińska dziś robią zawrotną karierę w mediach i co ciekawe wszystkie trzy były zwyciężczyniami konkursu Miss Polonia. Zawadzka zdobyła tytuł w 2011 roku, Krupińska zaledwie rok później, a Izabella Krzan dumnie prezentowała koronę w 2016 roku. Prestiżowy konkurs, który po raz pierwszy odbył się w Polsce w 1929 roku, może być prawdziwą trampoliną do kariery. 30 czerwca w Nosalowym Dworze Resort & Spa odbył się już 44. finał Miss Polonia. Koronę otrzymała tym razem Ewa Jakubiec z małej miejscowości na Opolszczyźnie. Kim jest nowa miss?

Miss Polonia 2023. Ewa Jakubiec pracuje w klinice medycyny estetycznej

Ewa Jakubiec pokonała 18 kandydatek i została oficjalnie nową Miss Polonia 2023. Koronę otrzymała od Krystyny Sokołowskiej, która zwyciężyła w zeszłorocznym konkursie. 26-latka mieszka we Wrocławiu i jest dyplomowaną pielęgniarką. Jej specjalizacja to anestezjologia i na co dzień pracuje w klinice medycyny estetycznej, gdzie asystuje przy zabiegach transplantacji włosów.

Ewa Jakubiec studiuje także drugi kierunek, zdrowie publiczne na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. W wolnym czasie jeździ motocyklem i spełnia się jako modelka. Uwielbia sesje zdjęciowe, co doskonale widać na jej Instagramie.

Po zwycięstwie podkreśliła, że jest gotowa na nowe wyzwania. "Na pewno ten rok będzie intensywny, bo bursztynowa korona i tytuł Miss Polonia to naprawdę duża odpowiedzialność. Mam nadzieję, że temu podołam" - podkreśliła po otrzymaniu werdyktu.

Miss Polonia 2023. Sandra Kubicka i Baron zasiedli w jury

W tegorocznym konkursie Miss Polonia miało wziąć udział 20 kandydatek, ale jedna zrezygnowała z udziału. Wydarzenie było transmitowane przez TVP2 i TVP Polonia. Wieczór poprowadzili Izabella Krzan, Aleksander Sikora, Mateusz Szymkowiak i zeszłoroczna laureatka Katarzyna Sokołowska. W jury m.in. Sandra Kubicka i Aleksander Baron. Wieczór uświetnił m.in. występ Dody. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie tutaj.