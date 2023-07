Wygląda na to, że już wkrótce będziemy świadkami kolejnego głośnego rozwodu w show-biznesie. Kevin Costner rozstał się z żoną, Christine Baumgartner, z którą spędził blisko dwie dekady. Małżonkowie już zaczęli prać publicznie brudy. Wiemy już, że żona gwiazdy "Bodyguard" oczekuje od niego ogromnych alimentów. On z kolei ujawnił jej wydatki na zabiegi medycyny estetycznej.

Żona Kevina Costnera żąda od niego 248 tysięcy dolarów alimentów miesięcznie

Przypomnijmy, że Kevin i Christine są rodzicami trójki dzieci. Wspólnie wychowują 15-letniego Caydena, 14-letniego Hayesa i 12-letnią Grace. To właśnie ze względu na poziom życia dzieci żona Costnera zażądała od niego niebotycznych alimentów w kwocie 248 tysięcy dolarów. Magazyn "People" wyliczył, że aktor w ubiegłym roku zarobił ponad 19 milionów dolarów. W tym samym okresie wydatki całej rodziny wyniosły około 6,5 miliona dolarów. Na to składały się m.in. luksusowe wakacje na Hawajach i Karaibach, a także wiele rozrywek.

Takich alimentów oczekuje żona Costnera. Padła także kwota zarobków aktora

Żona Costnera nie oszczędza na medycynie estetycznej. W ubiegłym roku wydała blisko 800 tysięcy złotych

Teraz na temat żądań żony Costnera wypowiedziała się jego prawniczka. Według Laury Wasser wspomniane kwoty są szokujące. Co więcej, do spisu Christine Baumgartner dołożyła także własne wydatki. Z alimentów ma zamiar opłacać trenera personalnego i zabiegi medycyny estetycznej. Costner postanowił zabrać głos w tej sprawie i wyjawił, że jego żona w ubiegłym roku na operacje plastyczne wydała niemal 188 tysięcy dolarów. W przeliczeniu na polską walutę daje to ogromną kwotę, blisko 800 tysięcy złotych.

