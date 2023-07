30 czerwca w Zakopanem odbył się finał Miss Polonia 2023. W tym roku 19 kandydatek walczyło o tytuł najpiękniejszej Polki. W ostatniej chwili jedna z kobiet musiała zrezygnować z udziału, z powodów osobistych. Tegoroczną zwyciężczynią okazała się pochodząca z Wrocławia Ewa Jakubiec. Na widowni podczas wydarzenia zasiadła m.in. Joanna Michalska Miss Polonia z 1990 roku. Jak dziś wygląda?

Miss Polonia 1990 pojawiła się na tegorocznej gali. Sama klasa

Gdy Joanna Michalska otrzymała tytuł Miss Polonia, miała 23 lata. Od tego momentu minęło 33 lata. Dlaczego zdecydowała się na wzięcie udziału w wyborach? "Tak naprawdę to była decyzja ostatniej chwili. Wiele lat byłam namawiana do tego przez znajomych, a zwłaszcza przez przeuroczą sąsiadkę, która sukcesywnie mówiła: "Asia, startuj, startuj, startuj, Spróbuj". Dziękuję jej za to" - wspominała Joanna Michalska w programie "Pytanie na śniadanie". Oprócz tytułu Najpiękniejszej Polki otrzymała także trzy inne: Miss Publiczności, Miss Elegancji i Miss Gracji.

Jako Miss Polonia wystartowała również w międzynarodowych konkursach piękności. Na Miss International 1991 dotarła do finałowej piątki. Tuż po zdobyciu tytułu Miss Polonia zagrała w filmie "Ernestyna", który otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmowym w Cannes. W 2005 roku postanowiła rozpocząć karierę w polityce. Wstąpiła do Samoobrony. Startowała do Rady Miasta Warszawa i do Sejmu. Nie udało się zdobyć mandatów. Dziś ma 55 lat i jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Jej wielką pasją jest także malarstwo. Była miss pojawiła się na tegorocznych wyborach. Wciąż zachwyca urodą. I tak jak w 1990 ma piękne, bujne blond włosy.

Joanna Michalska Fot. screen TVP2

Joanna Michalska mówi o nagrodach

Podczas krótkiej rozmowy z Izabellą Krzan była miss została zapytana, czy dostrzega zmiany w konkursie na przestrzeni lat. "Jestem przeszczęśliwa, że jestem tym miejscu. Czasy się zmieniają, ale piękno jest ponadczasowe. Ta gala jest tego dowodem. Mamy przyjemność świętować piękno kobiece". Michalska została także zapytana o nagrody, jakie wówczas dostała. "Były bajeczne. Wygrałam Mercedesa, nie było to w sferze moich marzeń". Faktycznie Miss Polonia 1990 stała się posiadaczką Mercedesa 190d z pełnym wyposażeniem.