Małgorzata Rozenek nie ma czasu, aby ubolewać po zwolnieniu z "Dzień dobry TVN". Ostatnio wybrała się z rodziną do Danii kamperem. Odwiedzili stolicę, Legoland i aktywnie spędzali czas. Prezenterka nawiązała też nową współpracę, którą pochwaliła się na Instagramie. W piątek 30 czerwca razem z Radosławem Majdanem byli gośćmi na ślubie przyjaciela piłkarza. Para prezentowała się stylowo. Zobaczcie, jak ocenili ich użytkownicy Instagrama.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek obchodziła 45. urodziny

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na ślubie przyjaciół

Nie jest tajemnicą, że małżonkowie uwielbiają modę. W domu mają ogromną garderobę, przeznaczoną zarówno dla niej jak, i dla niego. Małgorzata Rozenek jest właścicielką marki odzieżowej. Nic więc dziwnego, że obydwoje zadali szyku podczas ślubu przyjaciela Majdana. Małgorzata Rozenek postawiła na satynową suknię w kolorze pudrowego różu. Kreacja pięknie okalała sylwetkę gwiazdy. Miała odkryte plecy i ozdobnego kwiatka na ramiączku. Rozenek dobrała do niej srebrne sandałki. Jako akcesorium służyły białe okulary przeciwsłoneczne. Radosław Majdan również prezentował się nienagannie w szarym trzyczęściowym garniturze w kratę. Włosy związał w kitkę. Na twarzy również miał okulary przeciwsłoneczne.

W sekcji komentarzy pojawiły się zachwyty nad kreacjami pary. Fani zauważyli, że kolory, które wybrali, pięknie razem współgrają. "Róż i szary zawsze dobrze razem wyglądają", "Wyglądacie razem obłędnie". Pojawiła się także opinia: "Współczuję pannie młodej". Jednak znalazły się też te mniej przychylne głosy. Wielu stwierdziło, że wybrane przez Małgorzatę Rozenek okulary przeciwsłoneczne nie pasowały ani do kreacji, ani do sytuacji. "No, nie wypada w okularach", "Śliczna sukienka, ale nie pasują do niczego". A wy co uważacie? Zdjęcia z wesela, a także wiele innych ujęć małżonków, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.