Will Smith był bohaterem jednego z najgłośniejszych skandali ostatnich lat, gdy na Oscarach w 2022 roku spoliczkował Chrisa Rocka. Nie spodobał mu się żart, który komik opowiedział na temat jego żony Jady Pinkett Smith. Teraz znów o rodzinie Smithów jest głośno. Wszystko za sprawą wyznania Jadena Smitha. Podczas konferencji Psychedelic Science wyznał, że to mama nauczyła go brania psychodelików.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda staje w obronie Willa Smitha

Szczere wyznanie Jadena Smitha. To Jada Pinkett Smith pokazała mu psychodeliki

Wydarzenie, w którym uczestniczył Jaden Smith, poświęcone było zagadnieniom związanym z nowoczesnymi formami terapii, wspieranymi substancjami psychodelicznymi. Są głosy naukowców i terapeutów, według których stosowanie ich pod kontrolą lekarza, może pomagać w leczeniu niektórych schorzeń.

Jaden Smith opowiedział o swoich doświadczeniach z psychodelikami. Nie ukrywa, że to jego mama jako pierwsza zaczęła je zażywać. "Moja mama zrobiła pierwszy krok i wprowadziła nas do tego świata. Przez długi czas sama je zażywała, ale ostatecznie my także spróbowaliśmy. Każdy z nas odnalazł własną, najlepszą dla siebie drogę korzystania z dobrodziejstw psychodelików" - wyznał. 24-latek uważa, że dzięki tym substancjom stał się bardziej empatyczny i ma lepsze relacje z rodzeństwem. Jaden ma młodszą siostrę Willow oraz starszego brata przyrodniego Treya.

Długo nie mogliśmy się ze sobą porozumieć. Dzięki doświadczeniom związanym z psychodelikami poczułem do nich dużo większą miłość, potrafiłem w większym stopniu ich zrozumieć. To otworzyło nasze umysły i pomogło nam wyjść poza utarte schematy myślenia, które wiele razy prowadziły do kłótni i konfliktów. To niesamowita, głęboka i piękna podróż - powiedział.

Will Smith i Jada Pinkett Smith żyją w otwartym małżeństwie. Aktor pobłogosławił romans żony

Jada Pinkett Smith miała problemy z narkotykami

Jada Pinkett Smith wcześniej mówiła o swoich doświadczeniach z narkotykami. W 2021 roku w swoim programie "Red Table Talk" zdecydowała się na szczere wyznanie. Gwiazda miała problemy z substancjami psychoaktywnymi. Straciła przytomność podczas pracy na planie komedii "Gruby i chudszy". "Poszłam do pracy totalnie na haju po ekstazy. Wszystkim powiedziałam, że musiałam mieć przeterminowane leki w buteleczkach na witaminy. Wiecie, co zrobiłam później? Pozbierałam się i weszłam na plan. To była ostatnia taka sytuacja w moim życiu. Dorastałam z matką uzależnioną od heroiny i nawet to nie powstrzymało mnie od ćpania. Musiałam sięgnąć dna, by zrozumieć, że mam problem" - mówiła. Zdjęcia rodziny Smithów znajdziecie w galerii na górze strony.

Jaden Smith Fot. Kamila Kotusz / Agencja Wyborcza.pl