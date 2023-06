Madonna w połowie lipca miała wyruszyć w trasę koncertową. Przygotowania były tak intensywne, że odbiło się to na jej zdrowiu. 24 czerwca trafiła do szpitala, po tym jak straciła przytomność w mieszkaniu, a jej stan był poważny. Miała poważną infekcję bakteryjną. Artystka już opuściła placówkę medyczną. Jednak jak donoszą media, z 64-letnią królową pop jest coraz gorzej. Nie wstaje z łóżka i ma niekontrolowane wymioty.

Stan zdrowia Madonny się pogorszył

Madonna miała ostatnio bardzo aktywny czas. Przez sześć dni w tygodniu trenowała po 12 godzin, aby trasa koncertowa "Celebration Tour" była perfekcyjna. Nie skończyło się to najlepiej. Trasa została przełożona, w związku z problemami zdrowotnymi artystki. 28 czerwca do mediów trafiła informacja, przekazana przez menadżera gwiazdy, że Madonna trafiła na OIOM. Zapewniano w oświadczeniu, że gwiazda czuje się coraz lepiej. 29 czerwca amerykański portal TMZ podał, że jej stan zaczął się pogarszać i obecnie jest "przykuta do łóżka".

Madonna wymiotuje w niekontrolowany sposób i nie wstaje już z łóżka. Wciąż walczy ze skutkami choroby. Infekcja sieje spustoszenie w jej organizmie - czytamy na stronie portalu.

Według informacji portalu TMZ Madonna w ostatnich tygodniach walczyła z nawracającą gorączką. Zignorowała jednak wszystkie objawy i nie zgłosiła się do lekarza. Ważniejsze niż zdrowie były dla niej przygotowania do trasy. "Jej lekarze uważają, że gorączka była oznaką infekcji, która została zbagatelizowana" - podaje amerykański portal.

Rodzina Madonny przygotowuje się na najgorsze

Po tym, jak Madonna trafiła do szpitala, portal Daily Mail skontaktował się z osobą z rodziny artystki. Ta twierdzi, że "byli gotowi na najgorsze", a Madonna stawiała karierę ponad własne zdrowie już od dawna. "Nie prowadzi zdrowego trybu życia jak na swój wiek, a w ostatnich miesiącach sytuacja jeszcze się pogorszyła. Wydaje jej się, że wciąż jest młoda i niezniszczalna. Wszystko, z trasą włącznie, poszło teraz w odstawkę. Nikt w jej obecności nawet nie wspomina o pracy". Rodzina i lekarze gwiazdy są jednak pewni, że jak tylko jej stan się polepszy, Madonna wróci do ciężkiej pracy i rozpocznie trasę koncertową.