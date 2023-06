Wiele osób po latach mieszkania w mieście rezygnuje z tłoku i hałasu i przenosi się do domów na obrzeżach. Anna Popek zrobiła jednak odwrotny krok - z domu pod miastem przeprowadziła się do samego serca stolicy. Jak podaje portal regiodom.pl, skłonił ją do tego fakt, że jej córki zdążyły się usamodzielnić, a ona sama nie potrzebowała już tak dużej przestrzeni.

Tak mieszka Anna Popek. Wystrój wnętrz robi wrażenie

Wybór Anny Popek padł na starą, wyremontowaną kamienicę, która mieści się w centrum Warszawy. Choć wnętrze jest w pełni odnowione, zachowało klimat dawnych lat. Na pierwszy rzut oka można dostrzec przede wszystkim bardzo wysoki sufit, a także duże okna, przez które wpada pełno światła. Podłoga mieszkania dziennikarki częściowo wyłożona jest klasycznym parkietem w jodełkę, a w pomieszczeniach, którym Popek chciała nadać nieco nowoczesności, znalazły się puszyste dywany.

Wrażenie robi zachowany zapewne jeszcze ze starych czasów, choć dziś już niedziałający, ozdobny kominek, który został pomalowany na biało. Nad nim zawisło lustro w złotej ramie, a na samym kominku Popek często stawia świeże kwiaty. W rezultacie to miejsce jest wyjątkowo dekoracyjne, a dziennikarka chętnie pozuje tu do zdjęć.

W salonie królują szarości. Ściany są w tym kolorze, a górę ozdabia sztukateria. Podłoga to jasne drewno, jednak większą powierzchnię zakrywa puszysty, szaro-biały dywan. W pomieszczeniu znajduje się jasna kanapa, a przed nią stoi szklany niski stolik. Jedna ściana to ogromne lustro i półki z ciemnego drewna. Na drugiej znajduje się prawdziwa galeria sztuki.

W mieszkaniu Anny Popek znajduje się także bardzo elegancka kuchnia. Białe fronty, niektóre przeszklone, świetnie współgrają z złotymi uchwytami i marmurowym jasnym blatem i ścianami. Sypialnia prezenterki to również połączenie kolorów szarych i białych. Lokum ma także przytulny balkon. Więcej zdjęć mieszkania dziennikarki znajdziecie w galerii u góry strony.