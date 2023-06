Olivier Janiak pokazał syna. Miał ważny powód. "Uroda po mamusi"

Olivier Janiak to jeden z najbardziej znanych polskich prezenterów telewizyjnych. Od lat prowadzi program "Co za Tydzień". Brał także udział w licznych kampaniach reklamowych znanych marek. Wygrał pierwszą edycję "Tańca z Gwiazdami". W 2002 r. na planie "CzT" poznał modelkę Karolinę Malinowską. Wtedy nie zaiskrzyło między nimi. Dopiero w 2003 roku spotkali się po raz kolejny i po trzech miesiącach wzięli ślub. Mają synów: Fryderyka, Christiana i Juliana. Dumny tata opublikował zdjęcie z okazji 14. urodzin Fryderyka.

Olivier Janiak pokazał syna. Fryderyk kończy 14 lat

Prezenter rzadko publikuje rodzinne fotografie w mediach społecznościowych. Zdarzają się wyjątki i są to głównie zdjęcia z wakacji czy świąt. Świetną okazją do pochwalenia się pociechą były także urodziny najstarszego syna. Olivier Janiak opublikował wspólne zdjęcie i złożył Fryderykowi życzenia. "Dziś ten facet ma urodziny. 14. Najlepszego synu" - napisał prezenter pod postem. Jak wyglądają synowie Oliviera Janiaka i Karoliny Malinowskiej? Ich zdjęcia znajdziesz w galerii u góry strony.

Obserwatorzy prezentera dołączyli się do życzeń w komentarzach. Wielu jednak jest zaskoczonych, jak Fryderyk wyrósł. Wielu przyznało, że chłopak jest bardzo podobny do znanej mamy. "Jaki podobny do Karoliny, zwłaszcza oczy", "Uroda po mamusi", "Cała mama" - czytamy w sekcji komentarzy. Fryderyk na Instagramie pochwalił się, jak spędza urodziny. Z najbliższymi przyjaciółmi wyjechał do hotelu w Nowogrodzie. Młodzi bawili się, korzystali z basenu, grali w karty, nagrywali zabawne filmiki, a także eksperymentowali z kosmetykami.