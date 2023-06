Kilkuletnia dziewczynka zapytała wprost Kate, ile ma lat. Uchwycono, jak księżna zwróciła się do niej

Księżna Kate pojawiła się ostatnio na otwarciu dziecięcej sekcji Victoria and Albert Museum. To największe muzeum sztuki i rzemiosła artystycznego w Londynie. Jej obecność nie była przypadkowa, bo od 2018 roku jest patronką tego miejsca. W renowację obiektu zainwestowano astronomiczną kwotę, bo aż trzynaście milionów funtów. Na otwarciu były także dzieci, które niespecjalnie przejmują się zasadami etykiety i są bardzo bezpośrednie. Jedna z dziewczynek bez zbędnych konwenansów zwróciła się do księżnej Walii z nurtujących ją pytaniem. Kate zareagowała uśmiechem i wyszeptała odpowiedź.

Księżna Kate na otwarciu dziecięcej sekcji Victoria and Albert Museum. Takiego pytania się nie spodziewała

Podczas otwarcia dziecięcej sekcji Victoria and Albert Museum księżna Kate została niespodziewanie zaczepiona przez jedną z obecnych na miejscu dziewczynek. Kilkulatka koniecznie chciała wiedzieć, ile lat ma żona księcia Wiliama. Zaskoczona księżna Walii szeroko się uśmiechała i wyszeptała swój wiek, a następnie przyłożyła palec do ust i zwróciła się do dziewczynki ze słowami "Nie mów nikomu". Uroczy moment został uchwycony przez obecnych na miejscu fotografów. Zdjęcia księżnej otoczonej obecnymi na otwarciu dziećmi znajdziecie w galerii na górze strony.

Księżna Kate zachwyciła w różowej sukience. Klasyczna elegancja to kwintesencja jej stylu

Księżna Kate jak zawsze wyglądała niezwykle elegancko i zachwyciła wyborem prostej, a jednocześnie efektowej sukienki. Żona księcia Williama słynie ze swojego klasycznego stylu, chociaż i jej czasem zdarzały się wpadki. Niezaprzeczalnie jest w rodzinie królewskiej ikoną mody i dyktuje trendy. Kate ma też swoje sprawdzone sposoby na to, aby zawsze wyglądać olśniewająco.

Podczas wydarzenia w Victoria and Albert Museum miała na sobie prostą sukienkę z niewielką stójką w kolorze pudrowego różu. Kreacja była zwężona w talii i lekko rozkloszowana na dole. Podczas poruszania się dół delikatnie falował na wietrze, dodając całości delikatności. Księżna dobrała do tego delikatną nierzucającą się w oczy biżuterię, która idealnie dopełniała całość. Bez wątpienia największą ozdobą Kate podczas tego wydarzenia był szeroki uśmiech. Rozpromieniona chętnie wchodziła w interakcje z dziećmi i wyglądało na to, że bardzo miło spędza czas w ich towarzystwie. Księżna Kate doskonale radzi w towarzystwie gromadki maluchów, sama w domu ma trójkę. Książę Louis, który na każdym z oficjalnych wydarzeń serwuje paparazzi wachlarz zabawnych min, z pewnością daje jej nieźle popalić.