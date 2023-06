Andziaks i Luka to para youtuberów, którzy w maju 2020 roku zostali rodzicami dziewczynki o imieniu Charlotte. Stwierdzenie, że influencerka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych szczegółami prywatnego życia, jest dużym niedopowiedzeniem - Andziaks na YouTubie zamieściła nawet bardzo obrazowy film z porodu. Nie dziwi więc, że gdy małżonkowie kupili nowy dom, mama Charlotte natychmiast opublikowała w sieci zdjęcia projektu pokoju swojej pociechy. Tanio nie będzie.

Sprawdziliśmy cenę łóżka córki Andziaks. Lepiej usiądźcie

Przygotowany przez architektkę wnętrz projekt zakłada, że mała Charlotte będzie mieszkać jak prawdziwa królewna. Na wizualizacji widać bowiem białe meble ze złotymi zdobieniami, wbudowaną w ścianę szafę, dwie komody z dekoracjami w kształcie królików, a na suficie ozdobny żyrandol z licznym, niedużymi światełkami. Projekt zakłada zapewne, że pokój będzie "rósł" wraz z Charlotte - architektka przewidziała także miejsce na telewizor oraz kącik do pracy.

Największe wrażenie robi jednak łóżko - ogromne i różowe, ozdobione króliczymi uszami i łapkami. Jeśli Andziaks rzeczywiście zdecyduje się odtworzyć projekt wnętrza jeden do jeden, za ten mebel będzie musiała słono zapłacić. Jak udało nam się ustalić, pochodzi on od luksusowej portugalskiej marki, a cena króliczego łóżka to 60 tys. zł. Nie ma tu raczej mowy o pomyłce - na brytyjskiej stronie zajmującej się dystrybucją mebli tej samej firmy za to samo łóżko trzeba zapłacić 14 tys. funtów.

Skąd aż tak wysoka cena? Jak czytamy na stronie dystrybutora, meble tworzone są ręcznie wyłącznie na zamówienie i wykonane są z wysokiej jakości surowców - nie tylko drewna czy aluminium, ale też aksamitu, płatków złota czy srebra. Skusilibyście się?