We wrześniu Erika Eleniak skończy 54 lata. Serialowa Shauni McClain ze "Słonecznego patrolu" mimo że rzadko pojawia się publicznie i nie gra w popularnych produkcjach, cały czas jest pod obstrzałem natrętnych fotografów. Ostatnio aktorka nie wytrzymała i nagrała na ten temat emocjonalny filmik.

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy wystąpiły w "Słonecznym Patrolu" jeszcze zanim były sławne

Zapłakana gwiazda "Słonecznego patrolu". Nie wytrzymała śledzenia

Erika Eleniak nie cieszy się ze sławy, którą dało jej zagranie w trzech sezonach hitowego "Słonecznego patrolu". Siłą rzeczy aktorka nie wygląda jak kilka dekad temu, gdy jej bohaterka prężyła się na plaży, ale mimo to jest ciągle rozpoznawana i śledzona przez paparazzi. Ostatni spacer z psem niedaleko miejsca jej zamieszkania, który został uwieczniony na zdjęciach, wywołał u niej łzy. Była wtedy bez makijażu i nie przywiązywała wagi do wyglądu. W komentarzach pod artykułami na ten temat mało kto docenił, że gwiazda nie stroi się na przechadzkę z psem. Uwagę za to przyciągnęły jej tatuaże. Pojawiły się komentarze, że aktorka oszpeciła swojego piękne niegdyś ciało. To nie przeszło bez jej komentarza i zamieściła na Instagramie odezwę do śledzących ją osób. Najnowsze zdjęcia gwiazdy "Słonecznego patrolu" znajdziecie w galerii na górze strony.

Następnym razem jak was zobaczę to zrobię wam zdjęcie. Obiecuję, że znajdę wasze zdjęcia sprzed 20, 30 lat i je pokażę. Nie myślicie o tym, że te historie, które kreujecie są nie tylko krzywdzące, ale i niebezpieczne. Napisaliście gdzie mieszkam. Mam dziecko. Nie płaczę, bo jest mi przykro. Jestem wściekła. Płaczę, bo jestem wdzięczna za wsparcie" - wyznała aktorka na Instagramie, bo rzeczywiście po tej sytuacji otrzymała od fanów wiele ciepłych komentarzy.

Erika Eleniak Fot. instagram.com/@officialerikaeleniak

Po "Słonecznym patrolu" Erika Eleniak próbowała swoich sił na dużym ekranie. Zagrała m.in. w "Liberatorze" ze Stevenem Seagalem, komedii "Bogate biedaki" czy horrorze "Opowieści z krypty: Orgia krwi". Ostatni raz na planie filmowym była w 2019 roku. W większości produkcje w których grywa od czasu do czasu to filmy klasy B.

Gwiazdy "Słonecznego patrolu" dziś. Hasselhoff wciąż w formie. Jej nie poznacie