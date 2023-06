Do Gdyni zjechało mnóstwo celebrytów i osób związanych z show-biznesem na popularny Open'er Festival. Do Polski kilka dni temu zawitała także Zendaya. Pojawiła się na koncercie Beyonce i początkowo wyglądało to tak, jakby specjalnie podążyła za wokalistką do Warszawy. Wszystko wskazuje jednak na to, że gwiazda "Euforii" wystąpi na trwającym właśnie Open’erze. W sobotę 1 lipca w Gdyni koncert zagra Labrinth, z którym Zendaya nagrała wspólnie muzykę do serialu. Kasia Tusk drugiego dnia także zawitała na festiwalu. W stylizacji pozostała wierna sobie.

Kasia Tusk wyróżniała się na Open'er Festival. Pozostała wierna sobie

Kasia Tusk słynie z estetycznego prowadzenia konta na Instagramie. Zwraca uwagę na najmniejsze detale nie tylko w stylizacjach. Córka Donalda Tuska regularnie publikuje klimatyczne zdjęcia ze swojego domu w Gdyni. Tym razem jednak na jej InstaStories znalazły się zupełnie inne kadry. Kasia na co dzień łączy macierzyństwo z prowadzeniem kilku biznesów. Wie jednak, że każda mama potrzebuje czasu dla siebie. Razem z przyjaciółmi wybrała się na Open'era. Jeżeli spodziewaliście się po niej festiwalowych szaleństw, to możecie się rozczarować. Tusk postawiła na zwiewną, czarną sukienkę na cienkich ramiączkach w oryginalny wzór, który dodał całości romantycznego wyglądu. Stylizację uzupełniła wygodnymi butami i małą torebką. Influencerka włosy pozostawiła rozpuszczone, a na twarzy można było dostrzec minimalistyczny, rozświetlający makijaż.

Więcej zdjęć Kasi Tusk z festiwalu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kasia Tusk w przemyślany sposób prowadzi konto w mediach społecznościowych. Kadry na Instagramie są jednakowo przycięte i pasują do siebie kolorystycznie. InstaStories influencerki również nie odstaje stylistyką. Ostatnio córka Donalda Tuska pokazała ujęcie po wyjściu spod prysznica. Takie intymne zdjęcia nie pojawiają się na jej profilu za często. Otulał ją tylko ręcznik i można było zobaczyć, jak wyglądają odświeżone wnętrza jej eleganckiego mieszkania.

Kasia Tusk wyróżniała się na Open'er Festival. Pozostała wierna sobie Fot. Instagram/ makelifeeasier_pl