Wersow odsłoniła brzuch kilka dni po porodzie [ZDJĘCIA]

Wersow jest bardzo zżyta ze swoimi obserwatorami, nic więc dziwnego, że przebieg pierwszej ciąży relacjonowała dla nich na bieżąco. Podobnie było zresztą z porodem - 23 czerwca na kanale influencerki pojawił się materiał zatytułowany "Poznajcie imię naszej córki". Od narodzin minęło zaledwie kilka dni, a w sieci już udostępniono wizerunek małej Mai. Teraz nie dość, że młoda mama opiekuje się niemowlakiem, to jeszcze aktywnie pracuje. Ostatnio w mediach społecznościowych pokazała, jak aktualnie prezentuje się jej figura.

Wersow pokazała brzuch w letniej stylizacji

Weronika Sowa udostępniła na InstaStories domowy, letni look. Pozuje w topie i krótkich spodenkach, a do zestawu dobrała jeszcze lnianą koszulę. Taka stylizacja odsłoniła brzuch 26-letniej mamy, która urodziła swoje pierwsze dziecko zaledwie kilka dni temu. Trzeba przyznać, że Wersow wygląda świetnie! Zresztą wszystko wskazuje na to, że i tak samo się czuje, ponieważ w jej mediach społecznościowych nie brakuje parentingowego contentu, który jest publikowany na bieżąco. Jesteście ciekawi, jak Wersow wyglądała pod koniec ciąży? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Wersow pokazała się po raz pierwszy po porodzie. "Na make-up zabrakło czasu"

Rodzice mają problemy z imieniem córki

Friz i Wersow od samego początku mają problemy z imieniem swojej córki. Okazuje się, że jego odmiana może przerastać młodą mamę, która popełniła poważny błąd. Weronika kilkukrotnie wspominała fanom, że w trakcie ciąży miała "baby brain", czyli typowe dla tego okresu roztargnienie. Wcześniej influencerka wyznała, że jest ponad dwa lata w ciąży, czym bardzo rozbawiła fanów.

