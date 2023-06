Madonna napędziła swoim bliskim i fanom sporego stracha. Jak w medialnym oświadczeniu przekazał jej manager, 24 czerwca u wokalistki rozpoznano infekcję bakteryjną, przez co musiała zostać przewieziona do szpitala i kilka dni przebywała na intensywnej terapii. Gwiazda wyszła ze szpitala 29 czerwca, a z medialnych doniesień wynika, że jej zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Madonna dzień przed hospitalizacją zwiedzała nowojorskie muzeum

Na jednym z twitterowych kont pojawiło się zdjęcie Madonny, które miało zostać wykonane 23 czerwca, czyli dokładnie dzień przed pogorszeniem się staniu zdrowia gwiazdy. Wokalistka jest na nim ubrana w wygodny, czarny dres, czapkę z daszkiem i ciemne okulary. Zrezygnowała z wymyślnych strojów, z których słynie, na rzecz komfortu. Nowojorskimi ulicami spacerowała wówczas w towarzystwie asystentki. Więcej zdjęć Madonny znajdziecie w galerii na górze strony.

Jak informował portal Page Six, Madonnę znaleziono nieprzytomną w jej mieszkaniu, a do problemów zdrowotnych miał przyczynić się także fakt, iż gwiazda była przemęczona ze względu na bardzo intensywne przygotowania do trasy koncertowej. 29 czerwca portal People dotarł do informacji, że Madonna czuje się już na szczęście dobrze, odpoczywa w domu i stosuje się do zaleceń lekarzy. Z oczywistych względów występy artystki, które miały rozpocząć się od 15 lipca, zostaną przełożone na późniejszy termin.

Teraz wszystko wskazuje na to, że życiu i zdrowiu gwiazdy nie zagraża poważne niebezpieczeństwo, jednak jeszcze kilka dni wcześniej jej bliscy mocno się o nią niepokoili. Szykowali się nawet na najgorsze. "Bliscy obawiali się, że naprawdę mogą ją stracić i na to coraz wyraźniej wskazywała sytuacja (...). Nie prowadzi zdrowego trybu życia jak na swój wiek, a w ostatnich miesiącach sytuacja jeszcze się pogorszyła" - powiedziała osoba z rodziny Madonny w rozmowie z "Daily Mail".