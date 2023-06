Romans Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z największych skandali 2022 roku. Prowadzący "Pytania na śniadanie" długo zaprzeczali, że łączy ich coś więcej, niż wspólna praca. Do upublicznienia ich relacji doszło dzięki "interwencji" byłej żony dziennikarza, która w 40. urodziny aktorki złożyła jej osobliwe życzenia, ujawniając, że od kilku lat ma mieć romans z Maciejem Kurzajewskim. Widzowie zaczęli zarzucać stacji hipokryzję i rozpętało to medialną burzę. Jak się okazuje, to nie jedyny skandaliczny romans w stacji. W 2013 roku jedna z dziennikarek związała się z mężem prowadzącej "Pytanie na śniadanie".

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke: Moja córka wychowuje się w dziwnej rodzince

Skandal w TVP. Miłosny trójkąt rozgrzewał media do czerwoności

Do jednego z największych skandali w telewizji publicznej doszło w 2013 roku. W korytarzach na Woronicza plotkowano o miłosnym trójkącie pracowników. Szefem TVP1 był wtedy Piotr Radziszewski, który pracował w stacji od 2011 roku. Dziennikarz przed objęciem stanowiska był wiceszefem Agencji Filmowej TVP i pracował w Biurze Koordynacji Programowej. Jego żona Iwona Radziszewska prowadziła w TVP1 "Kawę czy herbatę", a potem "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2. Dziennikarz zauroczył się w pracującej w stacji Agacie Konarskiej. Dla niej zostawił żonę i wyprowadził się z domu. Do sądu trafiły nawet papiery rozwodowe, ale ostatecznie do rozstania nie doszło. Iwona Radziszewska postanowiła ze względu na dobro poważnie chorego dziecka dać mężowi jeszcze jedną szansę. "Jego choroba mnie zatrzymała i przewróciła świat do góry nogami" - wyznała dziennikarka w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Dziennikarz wykorzystał te szanse. Zerwał wszelkie kontakty z Konarską i zdecydował się zawalczyć o rodzinę.

Agata Konarska fot. kapif.pl

To nie wszystkie skandale w TVP. Beatę Tadlę wielokrotnie oskarżano o rozbicie rodziny

Miłosny trójkąt byłego szefa TVP1 to nie jedyny skandal, do którego doszło w stacji. Związek Beaty Tadli i Jarosława Kreta także zrodził się podczas pracy dziennikarzy w telewizji publicznej. Para poznała się podczas pracy w "Wiadomościach" TVP. Prezenterce zarzucano, że rozbiła rodzinę. Tadla wielokrotnie temu zaprzeczała.

Chajzer powiedział o swoim życiu prywatnym. Chodzi o związki

"Zawsze starałam się oddzielać życie prywatne od zawodowego, jest mi przykro, kiedy widzę, jak rozdmuchiwane przez media są sprawy prywatne wielu osób. Buntuje się przeciwko pokazywaniu mojej osoby jako złej, która zabrała ojca rodzinie, w sytuacji, kiedy rodziny nie było" - wyznała dziennikarka w rozmowie z "Faktem". Zupełnie inne zdanie na ten temat miała była partnerka dziennikarza, która wspominała, że o nowym związku jej ukochanego dowiedziała się z mediów.