Szczęśliwą wiadomością supermodelka podzieliła się z fanami 29 czerwca. Na Instagrame Naomi Campbell pojawiło się urocze zdjęcie, na którym widać, jak trzyma na rękach noworodka. Na fotografii widać także rękę młodszej córki Campbell. "Moje maleństwo, wiedz, że jesteś bezgranicznie kochane i otoczone miłością od momentu, gdy się pojawiłeś" - podpisała post modelka.

Naomi Campbell doczekała się syna

W dalszej części postu Campbell dodała, że jej dziecko jest prawdziwym darem od Boga. Zdradziła także, że tym razem powitała na świecie chłopca. "Nigdy nie jest za późno, aby zostać mamą" - podsumowała wpis.

Naomi Cambpell nie informowała wcześniej fanów, że spodziewa się drugiego dziecka. Pod jej instagramowym wpisem posypały się gratulacje od znajomych, a także wyraźnie zaskoczonych internautów. Supermodelka mamą została w maju 2021 roku. Pojawienie się nowego członka rodziny również ogłosiła dopiero, gdy jej córka zjawiła się na świecie. Wywołało to wówczas lawinę spekulacji, że 50-letnia wówczas Cambpell skorzystała z pomocy surogatki. Modelka do tej pory nie skomentowała jednak tych doniesień.

W rozmowie z "Vogue" w 2022 roku przyznała, że zawsze wiedziała, że zostanie mamą, a dziś do rodzicielstwa namawia także swoje znajome, które są w podobnym wieku, co ona. "To największa radość, jaka mi się przytrafiła. Jestem szczęściarą, że moja córka jest na świecie" - mówiła wówczas. Naomi Cambell, która do tej pory nie upubliczniła imienia starszej pociechy, nie zdecydowała się też zdradzić, jak ma na imię jej nowo narodzony syn.