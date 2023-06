Anna Mucha słynie nie tylko z doskonale odegranych ról aktorskich, ale także wyrafinowanego stylu. Na jej instagramowym koncie pojawiają się coraz to nowsze fotografie ukazujące kulisy prawdziwego życia. Nie brakuje w nich zbliżeń na apartament aktorki. Pomieszczenia zostały urządzone w iście królewskim stylu. Wrażenie robi zwłaszcza łazienka.

Tak Anna Mucha urządziła swój apartament. Parkiet jest piękny, lecz to łazienka gra pierwsze skrzypce

Anna Mucha uwielbia luksus i elegancję. Widać to gołym okiem. Aktorka jest posiadaczką dwupiętrowego apartamentu w sercu Warszawy. Mieszka razem z życiowym partnerem Jakubem Wonsem i dziećmi - 11-letnią Stefanią i ośmioletnim Teodorem. W mieszkaniu uwagę skupia na sobie drewniany, ułożony w jodełkę parkiet. Gdy wchodzi się do łazienki, cała reszta schodzi jednak na dalszy plan. Wanna w stylu retro robi robotę. I do tego ten złoty kran! Jest na bogato.

Sypialnia Anny Muchy utrzymana jest w iście hotelowym stylu. W kuchni aż chce się gotować

Wchodząc do sypialni Anny Muchy, można odnieść wrażenie, że jest się w jednym z najbardziej luksusowych hoteli. Idealnie zaścielone łóżko i ogromna toaletka. Mimo oszczędnej kolorystyki całość jest bardzo stylowa. Kuchnia Anny Muchy nawiązuje swoją estetyką do całego apartamentu. Uwagę zwraca czarno-biała podłoga w szachownicę. Okrągły stół z marmurowym blatem to z pewnością bardzo praktyczne rozwiązanie.

