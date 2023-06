Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek są jedną z najgorętszych par show-biznesu. Dobrze wiedzą, jak sprawić, aby znaleźć się na świeczniku. Czasami dzieje się to za sprawą oryginalnych strojów, ciekawych wypowiedzi, a czasami wystarczy jedno zdjęcie na Instagramie i w sieci aż wrze. Tak było i tym razem. Gdy były piłkarz opublikował fotografię z wakacyjnego wyjazdu, post od razu zalała fala komentarzy.

Radosław Majdan z rodziną wrócili do Polski

Małżeństwo z dziećmi wybrało się swoim kamperem na wakacje w Skandynawii. Po drodze zaliczyli między innymi szwedzkie święto przesilenia letniego czy duński Legoland. 28 czerwca Radosław Majdan opublikował post, w którym oznajmił fanom, że razem z rodziną wracają już do Polski.

Przyjechaliśmy do Polski i mimo padającego deszczu. Widoki dalej piękne - napisał.

Rodzina Majdanów jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Oboje zdołali zgromadzić naprawdę sporą liczbę obserwatorów na swoich profilach. Chociaż pod tym względem zdecydowanie Małgorzata Rozenek przeważa, bo jej konto obserwuje już ponad 1,2 miliona osób, a byłego reprezentanta Polski "tylko" 282 tysiące. Jednak to właśnie konto Radosława Majdana było ostatnio w centrum uwagi. Wszystko przez jedno zdjęcie z wakacji.

Małgorzata Rozenek-Majdan posprzeczała się z mężem na wakacjach. Poszło o adapter

Widać na nim Małgorzatę Rozenek, trzymającą nogi na desce rozdzielczej, siedząc na fotelu pasażera w kamperze. Fani zwrócili uwagę na ten jeden szczegół i zaczęli krytykować celebrytkę za to, w jaki sposób usiadła w samochodzie. "Nie wolno tak trzymać nóg w samochodzie. To raczej nie parking", "Szkoda by było tych pięknych nóg, a w razie wypadku niestety byłyby strzaskane jak zapałki...", "Proszę tak małżonce nie pozwalać siedzieć podczas jazdy. Podczas kolizji nogi składają się jak harmonijka" - pouczali internauci.

Majdan od razu przybiegł z wyjaśnieniami, tłumacząc komentującym, jaka była wówczas sytuacja na drodze. "Uspokajam, wtedy staliśmy, więc nie ma się o co martwić" - tłumaczył. My jednak mimo wszystko nie polecamy takiego siedzenia w samochodzie, nawet podczas stania w korku, ponieważ podczas ewentualnej kolizji spotęguje to obrażenia.