Rok szkolny się skończył, wakacje oficjalnie się już zaczęły, a pogoda dopisuje. Z tych okoliczności chętnie korzystają gwiazdy, które w instagramowych postach relacjonują kolejne zagraniczne wojaże. Zalicza się do nich także Monika Mrozowska, która pod koniec czerwca spakowała walizki i wraz z dziećmi wyjechała na grecką Kretę. Z racji tego, że to nie pierwsza w ostatnim czasie podróż celebrytki, jedna z internautek zagaiła w komentarzu, skąd bierze na to wszystko pieniądze.

Monika Mrozowska jednym zdaniem zgasiła internautkę

Wystarczy jeden rzut oka na Instagram Moniki Mrozowskiej, aby zauważyć, że celebrytka kocha podróże. Pod koniec maja meldowała się pod wieżą Eiffela w Paryżu, na początku czerwca zorganizowała weekendowy wypad do Londynu, a obecnie wypoczywa na Krecie. Zdjęciami z wyjazdów Mrozowska chętnie dzieli się na Instagramie, a ich odbiór jest zazwyczaj bardzo pozytywny. Podczas urlopu w Grecji Mrozowska zamieściła swoją fotografię w bikini, której autorem jest jej starszy syn. "Gdy starszy syn Józef robi ci tylko cztery zdjęcia, to masz marne szanse, że któreś będzie się nadawać" - podpisała żartobliwie post. Jednej z fanek Mrozowskiej nie było jednak do śmiechu.

Lubię pani zdjęcia z dziećmi i bez. Ale skąd tyle "kasy" na te wszystkie podróże? - dopytywała wścibska internautka.

Na odpowiedź aktorki nie trzeba było długo czekać. "Zdradzę pani sekret - pracuję" - odpisała zwięźle Mrozowska, ucinając bezsensowne dywagacje.

Więcej wakacyjnych zdjęć Moniki Mrozowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Widać, ze aktorka nie zamierza zmarnować dwóch miesięcy wakacji i już planuje kolejne podróże.

