Od kilku dni głośno o zmianach w obsadzie hitowego programu "Pytanie na śniadanie". Najpierw mówiono o poszukiwaniach nowego partnera dla Anny Popek, która w kwietniu tego roku wróciła do śniadaniówki. Później Łukasz Nowicki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że po 13 latach żegna się z formatem. Zaczęto więc spekulować, jaka nowa twarz pojawi się w "PnŚ". Jak donosi portal Świat Gwiazd, TVP stawia na Mateusza Szymkowiaka.

Były stażysta TVN-u poprowadzi "Pytanie na śniadanie" z Opczkowską?

Jak donosi Świat Gwiazd, Telewizja Polska ma potencjalnego kandydata do poprowadzenia "Pytania na śniadanie" w zamian za Łukasza Nowickiego. Chodzi tutaj o Mateusza Szymkowiaka, 36-letniego dziennikarza, który przygodę z telewizją zaczynał podczas stażu w konkurencyjnej stacji - TVN.

Dziennikarz już wcześniej pojawiał się w śniadaniówce telewizji publicznej, ale jedynie na krótkotrwałe zastępstwa za nieobecnych prezenterów. Producenci programu właśnie tym mają argumentować jego ewentualny dłuższy angaż w "Pytaniu na śniadanie".

Jest bardzo doświadczony w prowadzeniu programów na żywo. Prowadził wielokrotnie "Pytanie na śniadanie" w zastępstwie za swoich kolegów - wyjawiła portalowi osoba związana z TVP.

Mateusz Szymkowiak zaczynał w telewizji w wieku 14 lat

Mateusz Szymkowiak już od dłuższego czasu związany jest z Telewizją Polską, ale pierwszej kroki w telewizji stawiał w TVN-ie. Prezenter w wieku 14 lat odbywał staż w studio na ul. Wiatracznej, pomagając przy produkcji programu "Chwila prawdy". Jednak swój prawdziwy telewizyjny debiut zaliczył w Vivie.

Pochodzący ze Skarżyska-Kamiennej Szymkowiak do TVP trafił w wieku 20 lat. Kilka lat później prowadził już "The Voice of Poland" u boku Macieja Musiała. Wówczas odpowiedzialny był za przeprowadzanie zakulisowych wywiadów z uczestnikami. W 2012 roku po raz pierwszy można było go zobaczyć w "Pytaniu na śniadanie", gdzie epizodycznie występuje zresztą do dziś. Myślicie, że niedługo zagrzeje miejsce w śniadaniówce na stałe?