Prokuratura sprowadzi do Polski ciało Anastazji. Wyznaczono datę i miejsce pogrzebu

Przedwczesna śmierć Anastazji Rubińskiej okazała się dla wszystkich szokiem. Pobyt na malowniczej wyspie Kos zakończył się tragicznie. Za sprowadzenie zwłok do Polski odpowiedzialna jest prokuratura, która obiecała zająć się sprawą. Ojciec Anastazji zdradził w rozmowie z "Faktem", że pogrzeb planowany jest na 14 lipca. Ceremonia odbędzie się na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Ciało Anastazji Rubińskiej zostanie przetransportowane do Polski. Pogrzeb odbędzie się we Wrocławiu

Ojciec Anastazji powiedział tabloidowi, że transportem zwłok nie będzie musiała martwić się rodzina. Mężczyzna dodał także, że Anastazja będzie pochowana razem z babcią. "To oni sprowadzą ciało, do końca tygodnia chcieliby to zrobić. To dla nas ogromna ulga, bo ten przewóz zwłok nas bardzo martwił. Nie byłoby nas stać na takie koszty" - wyjawił.

Pogrzeb chcemy sami zorganizować, Anastazja zostanie pochowana u mojej mamy, w grobie mojej mamy a swojej babci. Na cmentarzu nie było miejsc, proponowano nam groby po likwidacji, ale nie chcieliśmy, by leżała w obcym grobie - dodał Andrzej Rubiński.

Znana jest wstępna data pogrzebu Anastazji Rubińskiej. Kobieta nie zostanie skremowana

Ojciec przedwcześnie zmarłej Anastazji wyjawił, że pogrzeb planowany jest na 14 lipca. Odbędzie się on na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Założenie nekropolii datuje się na rok 1867. Była ona kilkukrotnie powiększana. Na chwilę obecną zajmuje 52 hektary. Jest to największy cmentarz we Wrocławiu. Ciało kobiety nie zostanie skremowane. Będzie ona pochowana w trumnie.