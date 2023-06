Anna Lewandowska pojawi się niedługo w Warszawie i wraz ze swoim teamem poprowadzi trening. Wydarzenie zaplanowane jest na niedzielę 2 lipca i odbędzie się w "Heathy Center by Ann". To prawdziwa gratka dla fanek trenerki i możliwość nauczenia się bachaty, którą żona Roberta Lewandowskiego pokochała po przeprowadzce do Barcelony. Opublikowano już oficjalny cennik wydarzenia. Z jakim kosztem trzeba się liczyć? Im wyższy poziom zaawansowania, tym wyższa cena. Jest jedno "ale". Aby potrenować z samą Annę Lewandowską, trzeba wykupić najdroższy pakiet za prawie 500 zł.

Zobacz wideo Maciej Zień o Ani Lewandowskiej. "Dla mnie jest ikoną mody"

Ile kosztuje trening z Anną Lewandowską? Trzeba przygotować się na spory wydatek

Odkąd Anna Lewandowska mieszka w Barcelonie, uczy się bachaty. "Lewa" regularnie trenuje pod okiem eksperta Mathiasa Fonta i już wielokrotnie porywała w taneczne pląsy także swojego męża, Roberta Lewandowskiego. Nagrania z tych wyjątkowych momentów szybko rozlały się po sieci. Niedawno treningi z bachaty pojawiły się w aplikacji Lewandowskiej. 2 lipca fani będą mogli potrenować na żywo, bo Anna Lewandowska i Mathias Font pojawią się w Warszawie. Wydarzenie rozpocznie się o 9:00 i potrwa do 13:30. Anna Lewandowska poprowadzi trening od 10:00 do 11:30. Wariantów biletów jest kilka, ale tylko w pierwszym i drugim pakiecie będzie można spotkać się z trenerką. Skusicie się?

Wariant 1: trening + bachata basic 459 zł,

Wariant 2: trening + bachata medium 459 zł,

Wariant 3: bachata basic 189 zł,

Wariant 4: bachata medium 189 zł,

Wariant 5: bachata dla par 249 zł.

Planujemy bardzo aktywny początek wakacji. Zapraszamy was serdecznie na trening, który poprowadzi Ania Lewandowska razem z Healthy Team oraz lekcje bachata na różnych poziomach zaawansowania, które poprowadzi Mathias Font. A wszystko odbędzie się w Healthy Center by Ann w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej możecie obejrzeć w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska ćwiczy z córkami

Córki Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego są uczone różnych aktywności fizycznych od najmłodszych lat. Okazuje się, że trenerka fitness zabiera je czasem do swojej pracy. Tak było przy okazji jednego z niedawnych treningów organizowanych w ramach "Camp by Ann". Lewandowska pochwaliła się na Instagramie, jak Laura i Klara ćwiczą razem z rodzicami.

Treningi organizowane przez trenerkę dają wycisk swoim uczestniczkom, ale po zdjęciach z mediów społecznościowych widać, że Klara i Laura bawiły się świetnie. Dziewczynki starały się naśladować ruchy mamy, a tata pomagał im używać niektórych sprzętów siłowych. Trudno się dziwić, że w tak aktywnej rodzinie córki pary wyrastają na małe sportsmenki.