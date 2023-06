Odejście Łukasza Nowickiego z "Pytania na śniadanie" odbiło się szerokim echem w mediach. W oficjalnym oświadczeniu prezenter ujawnił powody decyzji. Jednym z nich była chęć skupienia się na rodzinie. Od ośmiu lat aktor jest mężem Olgi Nowickiej, z którą ma pięcioletnią córkę Józefinę. Zakochani poznali się dzięki wspólnemu znajomemu. Na pierwszym spotkaniu Nowicki zaskoczył wybrankę oryginalnym prezentem.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcelina Zawadzka o zwolnieniach w "Pytaniu na Śniadanie"

Historia miłości Olgi i Łukasza Nowickich

Po rozstaniu z Haliną Mlynkovą Łukasz Nowicki związał się z Olgą Nowicką (wówczas Paszkowską). Poznali się dzięki przyjacielowi aktorki, który występował z prezenterem w spektaklu "Człowiek dwóch szefów". Nowicka zwierzyła się koledze, że "to taki fajny facet i ma elektryzujący głos". Niedługo później prezenter zaprosił przyszłą żonę na kawę.

Gdy wróciłam do domu, czekała na mnie wiadomość od Łukasza z zaproszeniem na kawę. (…) Napisałam mu, żeby zostawił mi swój numer telefonu i jak będę gotowa, zadzwonię. Rok wcześniej rozstałam się z ojcem mojego synka i pomyślałam, że bezpieczniej będzie skupić się tylko na macierzyństwie" - wspominała w rozmowie z portalem WP Kobieta.

Na pierwszej randce Nowicki zaskoczył partnerkę. Przyniósł jej bowiem słoik ogórków kiszonych. "Śmiałam się sama, że to musiało skończyć się tylko ślubem. Do dzisiaj w każdą rocznicę dostaję słoik ogórków" - stwierdziła we wspomnianym wywiadzie. Olga Nowicka jest młodsza od męża o 13 lat, jednak różnica wieku w ogóle im nie przeszkadza. Zakochani trzymają relację z dala od mediów. W 2016 roku wzięli ślub na Bali i razem tworzą patchworkową rodzinę. W 2018 roku na świat przyszła córka pary, Józefina. Oboje mają też dzieci z poprzednich związków.

Tomaszewska reaguje odejście Nowickiego z "PnŚ". "To nie jest zaskoczenie"

Olga Nowicka jest nie tylko aktorką. Na co dzień pomaga innym

Olga Nowicka również jest aktorką. Zdaje sobie jednak sprawę, że to jej mąż jest bardziej rozpoznawalny. Kobieta wcale jednak nie chce obracać się w show-biznesie. "Mój mąż jest rozpoznawalny i to jest historia o nim, o jego pracy i karierze w telewizji. Moją tożsamość budują zupełnie inne światy, a o tym, czym zajmuję się na co dzień, nie pisze się w nagłówkach i dla mnie to jest okej" - mówiła w wywiadzie dla serwisu WP Kobieta. Na co dzień Nowicka zajmuje się psychoterapią, prowadzi również warsztaty Mindfulness i treningi jogi. "To moja pasja i życie, dziś teatr traktuje jak dodatek, piękne hobby, którym się cieszę. W gabinecie pracuję z klientami indywidualnie, prowadzę grupy wsparcia dla kobiet, dla mam, zajęcia z redukcji stresu, z medytacji" - podkreśla.

Olga Nowicka KAPiF.pl / KAPiF.pl

Więcej zdjęć Olgi Nowickiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.