Tanya Herbert jest posiadaczką największych stóp na świecie. Dzięki temu została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Jej rozmiar obuwia to 53. Kobieta odczuwa z tego powodu wiele niedogodności. Jedną z nich jest fakt, że bardzo trudno jest jej znaleźć odpowiednie buty. Problem nagłaśnia w mediach społecznościowych.

Ma największe stopy na świecie. Kupowanie obuwia to dla niej udręka

Tanya Herbert od dziecka była bardzo wysoka. Obecnie mierzy ponad 210 centymetrów wzrostu. Do rekordu "najwyższej żyjącej kobiety na Ziemi" brakuje jej tylko sześć centymetrów. Kobieta miała też problem ze znalezieniem odpowiedniego obuwia. Zwykle wybierała męskie obuwie, ponieważ tylko wtedy mogła znaleźć swój rozmiar. "Zawsze nosiłam buty do tenisa lub mokasyny. Nie jest to zbyt urocze obuwie, zwłaszcza dla małej dziewczynki" - mówiła. Obecnie sytuacja wcale nie jest lepsza. Mówi o tym na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie trzy tysiące osób.

Kobieta za pomocą mediów społecznościowych chciała coś zmienić. W tym celu skontaktowała się z innymi kobietami, które tak jak ona mają problemy ze znalezieniem butów w odpowiednim rozmiarze. Udało jej się stworzyć wspierającą się społeczność kobiet. Niestety często dostaje także niechciane wiadomości w kontekście seksualnym. "Około pięciu procent obserwujących mnie mężczyzn napisało do mnie, prosząc o zdjęcia moich stóp. Nigdy nie chciałam stać się obiektem zainteresowania świata fetyszów" - mówiła Herbert. Zdjęcia Herbert znajdziecie w naszej galerii na górze strony.