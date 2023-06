Magda Gessler to niekwestionowana ekspertka kulinarna, co przypominane jest przez lektora w każdym odcinku "Kuchennych rewolucji". Restauratorka wie nie tylko, ile ok jest w rosole ale i jak wywołać zamieszanie, by zwrócić uwagę na coś dla niej ważnego jak np. nowy wywiad. Jej okładka "Vivy!" z okazji zbliżających się 70. urodzin, na której eksponuje nogi i deklaruje, że nie boi się przemijania, wywołała w internecie ogromną dyskusję. Gwiazda TVN jest teraz posądzana przez internautów nie tylko o wygładzenie ciała w znanym programie do przeróbki zdjęć. Niektórzy piszą nawet, że grafik dwutygodnika... dokleił jej nogi od kogoś innego. Gessler w przeszłości wielokrotnie zamieszczała w mediach społecznościowych zdjęcia swoich nóg, więc teraz można porównać jak (i czy w ogóle) różnią się jej zdjęcia z profesjonalnej sesji od tych bardziej naturalnych, zrobionych w zwykłej scenerii i wykonywanych telefonem, a nie aparatem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Syrenka Magda" Gessler wypoczywa na jachcie. "Arielka ma konkurencje!"

Magda Gessler: Jestem poza wiekiem. Internauci zwracają uwagę na jej nogi

Magda Gessler 10 lipca skończy 70 lat. Z tego powodu udzieliła okładkowego wywiadu dwutygodnikowi "Viva!". Przemijanie ma jej nie dotyczyć, co jest już zaznaczone na pierwszej stronie gazety. "Ja jestem poza wiekiem. Przez całe życie robiłam to, co sobie wymyśliłam. Trenuję swoją głowę, dobre emocje. Bliżej mi jest do młodych ludzi. Wyłoniłam się z energii, która nie jest normalna. Swojego życia nie stymuluję na siłę, bo to, co siedzi w mojej głowie, nie wymaga podkręcania" - wyznała w rozmowie.

Choć wywiad zajmuje kilka stron, bardziej od jego treści internautów poruszyła sesja, która towarzyszy rozmowie. Wśród wielu komentarzy - poza kilkoma, które chwalą sesję - dominuje zarzut o zbyt dużą ingerencję grafika w wygląd Magdy, a szczególnie w jej nogi. "Nogi to chyba pożyczone", "Wszystko jest z innej parafii twarz, ramiona, nogi", "Zdjęcia zamieszczane przez Magdę pokazują, że wygląda ona zupełnie inaczej, gdy nie majstruje przy nich grafik" - piszą internauci w komentarzach na Instagramie. Naturalne zdjęcia Magdy Gessler, na których eksponuje swoje nogi, znajdziecie w galerii na górze strony.

Stopy Magdy Gessler Fot. magsagessler_official

W nowym wywiadzie Magda Gessler przyznała też, że może się pochwalić "nadprzyrodzoną młodością", która ciągle trwa. "Nie wierzę we wszystkie kwestie tyczące się wieku. Jeżeli jesteś emocjonalnie, fizycznie i intelektualnie aktywny, pozbawiony jesteś wieku. Mój ojciec ma dziś 92 lata, cały czas aktywnie żyje. I gdy na niego patrzę, nie widzę jego lat. Są osoby, które nie rozumieją mojej nadprzyrodzonej młodości. (...) Do 18. roku życia byłam niezwykle dojrzała. Mój pierwszy mąż sprawił, że przeszłam metamorfozę i z kobiety zamieniłam się w dziecko" - zdradziła gwiazda TVN.

Magda Gessler przesadziła z filtrami? Fani ją skrytykowali