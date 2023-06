W życiu Oliwii Bieniuk ostatnio dużo się dzieje. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka opuściła luksusowy dom w Gdyni, gdzie mieszkała z ojcem oraz braćmi i przeprowadziła się do Warszawy. 20-latka zdecydowała się na edukację w jednej z warszawskich szkół filmowych, gdzie wybrała wymarzony kierunek - aktorstwo. Jeszcze przed wyjazdem do stolicy miała mnóstwo obaw. "Boję się, bo ostatnio się przejechałam i bardzo nie chcę wejść w tę całą śmietankę warszawską, bo to jest toksyczne towarzystwo" - wyznała w rozmowie z dziennikarką serwisu dziendobrytvn.pl. Wygląda na to, że wszystko potoczyło się dobrze. Podekscytowana na bieżąco relacjonowała nagrania z zajęć i prób. Niedawno spakowała walizki i opuściła warszawskie lokum. Po intensywnym roku szkolnym przyszedł czas na wypoczynek.

Oliwia Bieniuk poleciała na rajskie wakacje. 20-latka wybrała odpoczynek w luksusowej willi

Oliwia Bieniuk zdecydowała się na edukację w Warszawskiej Szkole Filmowej, którą w 2004 roku założyli Bogusław Linda i Maciej Ślesicki. Aspirująca aktorka ma już za sobą debiut w serialu "Gliniarze", gdzie wcieliła się w rolę Julii Szwarc, siostry komendanta Robeta Szwarca (Zbigniew Kozłowski). Widzowie brutalnie ocenili jej występ. Po roli w serialu Bieniuk zdecydowała się na odważne sceny w etiudzie "Niunuek" autorstwa Cezarego Orłowskiego i Oliwiera de Nisau. Zagrała tam wokalistkę, która namiętnie całuje się z barmanem, a następnie zaczyna się rozbierać.

Po intensywnym roku na studiach przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. 20-latka spakowała walizki i poleciała na wakacje. Nie zdradziła, gdzie się wybiera, ale po przylocie na miejsce pokazała widok na wzgórza z luksusowej willi. W posiadłości znajduje się też wielki basen, z którego rozpościera się widok na bujną roślinność. Nagranie znajdziecie w materiale wideo na górze strony.

Rajskie wakacje Oliwii Bieniuk fot. screen instagram.com/oliwia.bieniuk

Oliwia Bieniuk niedawno skończyła 20 lat. Z tej okazji jedyna córka Anny Przybylskiej wystąpiła w wyjątkowym filmie w hołdzie dla mamy. W klipie do piosenki Sylwii Grzeszczak "O nich, o Tobie" pojawiła się z tatą Jarosławem Bieniukiem i braćmi. We fragmentach nagrania pokazano materiały, które nie trafiły do filmu o Annie Przybylskiej. Więcej zobaczycie tutaj.