Madonna trafiła do szpitala. Znamy przyczynę jej zasłabnięcia

Madonna jest bez wątpienia królową popu. Jej utwory słuchane są przez kolejne pokolenia. Piosenkarka miała 15 lipca ruszyć w nową trasę koncertową "Celebration". To będzie jednak niemożliwe, bowiem 64-latka 24 czerwca została znaleziona nieprzytomna i przewieziono ją do szpitala w Nowym Jorku, gdzie została zaintubowana i umieszczona na oddziale intensywnej terapii.

Madonna trafiła na oddział intensywnej terapii. Co się stało?

64-letnia piosenkarka obecnie czuje się już nieco lepiej, dzięki czemu została przeniesiona do prywatnej sali szpitalnej. Wokalistce cały czas towarzyszy córka Lourdes Leon. "Przygotowując się do trasy, przez kilka tygodni pracowała intensywnie po 12 godzin dziennie w Nassau Coliseum, hali sportowej zlokalizowanej nieopodal Nowego Jorku. Mocno ćwiczyła i przykładała się do pracy" - poinformował przyjaciel piosenkarki podczas rozmowy z serwisem Page Six.

Guy Oseary, wieloletni menadżer gwiazdy, przyznał na Instagramie, że u artystki rozwinęła się poważna infekcja bakteryjna, która w konsekwencji doprowadziła do skierowania Madonny na oddział intensywnej terapii. W obliczu tej sytuacji trasa koncertowa artystki, która miała rozpocząć się 15 lipca w Vancouver, zostanie przełożona na inny termin.

Madonna nie chce odwoływać koncertów. Świetnie się bawiła na próbach i pragnie do tego wrócić, kiedy tylko będzie gotowa. Muzycy czekają, aż gwiazda odzyska siły. Data rozpoczęcia trasy zostanie podana najszybciej, jak to możliwe - czytamy w brytyjskich mediach.

Fani gwiazdy wspierają ją w social mediach

Informacja o problemach zdrowotnych gwiazdy mocno poruszyła fanów artystki. W komentarzach dostała ona dużo wsparcia od słuchaczy, którzy modlą się za jej zdrowie i życzą szybkiego powrotu do pełni sprawności. "Cały świat cię potrzebuje, wracaj do zdrowia, potrzebujemy cię", "Modlę się, abyś wróciła do formy" - można przeczytać w mediach społecznościowych. Zdjęcia Madonny znajdziecie w galerii na górze strony.

