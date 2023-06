Beyonce zagrała dwa spektakularne koncerty na Stadionie Narodowym. Fani zachwycają się show gwiazdy i publikują nagrania w sieci. W 2012 roku Radzimira Dębskiego, polskiego kompozytora i producenta, spotkał prawdziwy zaszczyt. Wyróżniła go sama Beyonce.

Radzimir Dębski wygrał konkurs. Skontaktowała się z nim Beyonce

Radzimir Dębski, który występuje pod pseudonimem Jimek, w 2012 roku wziął udział w konkursie na najlepszy remiks piosenki Beyonce "End of Time". Okazało się, że był najlepszy. Pokonał ponad 3000 uczestników z całego świata. To jego praca najbardziej spodobała się amerykańskiej gwieździe. Utwór znalazł się na płycie wokalistki "4:THE REMIX".

Dębski był wówczas w jednym z hoteli w Berlinie. Zadzwonił do niego menadżer Beyonce. Muzyk myślał, że chodzi o jakieś sprawy techniczne, a nagle zobaczył na Skypie samą wokalistkę. Poinformowała go o wygranej w konkursie. Reakcja Radzimira Dębskiego była bezbłędna. Nie mógł uwierzyć w to, co widzi.

Artysta wrócił do tych wspomnień z okazji koncertu Beyonce, na którym go nie zabrakło. Opublikował zdjęcie z wydarzenia, a także nagranie z czasów, gdy wygrał koncert. "Będę cię kochał do końca" - napisał, nawiązując do tytułu piosenki "End of Time".

Kim jest Radzimir Dębski?

Radzimir Dębski jest synem kompozytora Krzesimira Dębskiego i piosenkarki Anny Jurksztowicz. Zajmuje się kompozycją muzyki filmowej oraz rozrywkowej, jest dyrygentem i producentem muzycznym. Współtworzył m.in. muzykę do serialu "Ranczo", filmu "Miasto 44" czy "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Więcej zdjęć muzyka znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Jurksztowicz, Radzimir Dębski