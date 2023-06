Kayah to prawdziwa ikona na polskim rynku muzycznym. To nie tylko prawdziwa fabryka przebojów i sprawna biznes woman, ale także jedna z najbardziej charyzmatycznych osobowości w rodzimym show-biznesie. Pomimo upływu lat Kayah zachwyca nie tylko dobrą formą wokalną. Zwykło mówić się, że ma najpiękniejsze nogi wśród polskich piosenkarek, ale warto wiedzieć, że sporo też pracuje nad dobrą kondycją. Z diety wykluczyła cztery składniki.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria komentuje karygodne zachowanie Kayah

Kayah cierpi na niedoczynność tarczycy. Twierdzi, że doprowadziła do choroby przez złe odżywianie

Walka o wymarzoną sylwetkę w przypadku Kayah łączy się także z chorobą, o której mówiła już w mediach. Wokalistka zmaga się z niedoczynnością tarczycy typu Hashimoto. W jednym z wywiadów stwierdziła, że doprowadziła do tego nieodpowiednim odżywianiem. To właśnie wtedy postanowiła coś zmienić w swoich nawykach.

Mam problemy z tarczycą. Doprowadziłam do pewnych braków w organizmie źle się odżywiając - wyznała Kayah na antenie TVN.

Nie tylko Mel C podziękowała TVP. Farna i Krawczyk też odmówili współpracy

Kayah stawia na dietę bez glutenu i cukru. To nie wszystko

Teraz Kayah może cieszyć się nie tylko zgrabną sylwetką, ale także zdrowiem. Droga do tego prowadziła jednak przez wyrzeczenia. Artystka wyeliminowała ze swojej diety gluten, cukier i nabiał. W jej jadłospisie nie znajdziemy także mięsa. Stawia za to na warzywa, kasze, a także chleb, który sama wypieka. Efekty diety widać gołym okiem. Autorka takich hitów jak: "Śpij kochanie śpij", "Na językach", "Supermenka" i "Prawy do lewego" prezentuje się doskonale na scenie i poza sceną.

Kayah Fot. KAPiF