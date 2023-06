Robert Lewandowski stracił ojca w 2005 roku. Mężczyzna chorował na nowotwór, przeszedł operację. Zmarł dwa dni po wypisie ze szpitala, przyczyną był wylew. Piłkarz miał wtedy 16 lat i do tej pory z trudem wspomina tamte chwile. Jego mama musiała zająć się rodziną, nie miała czasu na nową miłość. Jednak kilka lat temu los się do niej uśmiechnął i trafiła na człowieka, z którym stworzyła związek.

Mama Roberta Lewandowskiego jest zakochana. Tak mówi o swojej miłości

"Po 16 latach spotkałam fantastycznego człowieka. Ujął mnie tym, że choć wiedział, że jest taki piłkarz jak Robert Lewandowski, to nie miał pojęcia, gdzie gra. Jacek to artysta" - mówiła Iwona Lewandowska na łamach "Przeglądu Sportowego". Dodała też, że Zwoniarski jest rzeźbiarzem, urządza ogrody i ma wiele pasji, lecz nie jest nią piłka nożna. Jak się poznali? Mama Lewego pojechała na urodziny koleżanki, które ta organizowała w domu agroturystycznym, który prowadzi pan Jacek. "On jako gospodarz nas przywitał, od razu coś poczuliśmy, wszystko szybko się potoczyło" - dodała pani Iwona w tej samej rozmowie. W tym roku mijają dwa lata, odkąd są razem.

Mama kapitana naszej drużyny nie kryje się ze swoim szczęściem. Chętnie dodaje zdjęcia z ukochanym. Iwona Lewandowska podkreśla, że "życie zaczyna się po 60-tce". Jest bardzo zadowolona, że ma nie tylko kochającą się rodzinę, ale także cieszy się z tego, że u jej boku jest fantastyczny człowiek. Obecnie zakochani przebywają w podróży, a kadry z wypadu pojawiły się na Instagramie pani Iwony. Te zdjęcia, a także inne, na których znalazła się Iwona Lewandowska i Jacek Zwoniarski, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.