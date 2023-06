Wizyta Beyonce w Polsce to jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń tego roku. Uwielbiana na całym świecie przez miliony piosenkarka zgodziła się, by dać w Warszawie nie jeden, a dwa spektakularne koncerty. Mówi się o nich, że to opracowane do perfekcji spektakle. A że ostatni show w Warszawie kończy jej europejską trasę, Plotek dowiedział się, że ekipa Beyonce ma zaplanowaną w naszym kraju wielką imprezę. Poznaj szczegóły.

Koniec europejskiej trasy Beyonce. Wielka impreza w Warszawie. Szczegóły

28 czerwca (środa) Beyonce kończy występy w Europie w ramach "Renaissance World Tour". Plotek dowiedział się, że po zakończeniu koncertu osoby z jej zespołu zamierzają się świetnie bawić w jednym z klubów przy ul. Foksal w Warszawie. Co ciekawe, poza ekipą piosenkarki, na liście gości znajduje się m.in. Joanna Opozda czy znana z "RuPaul's Drag Race" Shangela.

Dziś w Chaton jest afterparty po europejskiej części trasy Beyonce. Będzie tam jej cały team - wokaliści i tancerze. Okazja do zabawy będzie podwójna, bo poza radością z końca występów w Europie, główny choreograf i dwie osoby z ekipy będą celebrować urodziny. Dodatkowo mają pojawić się polskie gwiazdy. Na listę wpisana jest Patricia Kazadi, Sandra Kubicka, Joanna Opozda, Blanka i Shangela - zdradza Plotkowi nasz informator.

Beyonce w Warszawie

Koncerty z przekazem i znani goście na koncercie

Podczas występu gwiazdy w Warszawie na telebimie w pewnym momencie pojawił się migoczący napis brzmiący: "Ktokolwiek kontroluje media, kontroluje umysł". Słowa te przypisuje się wokaliście The Doors Jimowi Morrisonowi. Miał on w ten sposób odpowiedzieć na pytanie, jak jego zdaniem przekaz medialny wpływa na społeczeństwo.

Przypomnijmy, że wszystkie bilety na oba koncerty w stolicy zostały wyprzedane w zaledwie kilka dni. Ceny dochodziły do 15 tysięcy złotych, ale nawet te najdroższe wersje VIP z miejscem w pierwszym rzędzie znalazły nabywców. Pierwszego dnia na koncercie Beyonce w Warszawie bawiła się m.in. Lizo i Zendaya, której towarzyszył Tom Holland. Wśród nich na trybunach pojawiła się również Hunter Schafer znana z "Euforii". Zdjęcia Beyonce z koncertu w Warszawie znajdziecie w galerii na górze strony.