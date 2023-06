Ostatnie miesiące zdecydowanie należały do Blanki Stajkow. Wokalistka wygrała krajowe eliminacje do konkursu Eurowizji, ku rozpaczy niektórych rodaków. Wielu narzekało na jej utwór "Solo", który miał być kiczowaty i nijaki. Kiedy jednak, dosyć nieoczekiwanie, nasza reprezentantka awansowała do finału konkursu, wszyscy zgodnie śpiewali "Bejba" i kibicowali piosenkarce. Chociaż ostatecznie Blanka nie zajęła wysokiej lokaty, to jej piosenka całkiem spodobała się europejskim słuchaczom, którzy oddali na Polkę sporo głosów. Teraz przed wokalistką kolejne wyzwanie.

Blanka chce podbić rynek muzyczny kolejną piosenką. Znamy datę premiery singla

Już w maju Blanka zapowiadała nowy singiel, którego premiera nieco się jednak przesunęła. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo usłyszymy najnowsze dzieło wokalistki. W mediach społecznościowych "Bejby" pojawiła się zapowiedź piosenki z fragmentem teledysku. Utwór, podobnie jak "Solo", zapewne będzie należał do tanecznych kawałków. Już 4 lipca wszyscy fani będą mogli wysłuchać "Boys like toys".

Interanuci reagują na zapowiedź teledysku do nowej piosenki Blanki. Mają skrajne opinie

Pod zwiastunem teledysku pojawiły się pierwsze komentarze od internautów. Społeczność jest jak zwykle podzielona. Jedni nie mogą się doczekać najnowszej piosenki "Bejby", drudzy narzekają już na krótki fragment utworu. "Disco polo w innym języku, nie wiem w jakim", "Nowa piosenka Blanki, kolejne traumatyczne przeżycie", "Daj już tę piosenkę Bejba, nie dam rady dłużej czekać" - czytamy w komentarzach na TikToku. Jak wam podoba się zapowiedź najnowszego kawałka Blanki?

Blanka Stajkow TikTok, @bikeblanka