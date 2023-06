Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique dla wielu było szokiem. Szybko wyszło też na jaw, że piłkarz nie był wierny partnerce, matki dwójki jego dzieci. Oszukana Shakira postanowiła dopiec byłemu także w swojej twórczości. "Piosenka rozstaniowa" nagrana z Bizarrapem w ciągu pięciu miesięcy zanotowała ponad 500 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. W najnowszym wywiadzie Shakira postanowiła wrócić do tematu zdrad byłego partnera. Okazuje się, że dowiedziała się o tym w wyjątkowo przykrych okolicznościach.

Shakira o niewierności Pique dowiedziała się z mediów. Jej ojciec był wówczas w szpitalu

Shakira wyznała, że o niewierności Pique dowiedziała się z mediów. Co więcej, kolumbijska piosenkarka przechodziła wówczas wyjątkowo trudny okres w swoim życiu. Ojciec Shakiry był hospitalizowany i przebywał na intensywnej terapii. To tym bardziej musiało zaboleć gwiazdę.

Dowiedziałam się z prasy, że zostałam zdradzona, gdy mój ojciec był na OIOM-ie. Mój dom się rozpadał, a tata był hospitalizowany - wyznała Shakira w rozmowie z magazynem "People".

Pique zdradzał Shakirę od kilkunastu lat? Miał spotykać się z "połową Barcelony"

Ojciec Shakiry nie mógł jej wspierać, gdy dowiedziała się o zdradach Pique. Był hospitalizowany

46-letnia piosenkarka podkreśliła, że to ojciec jest mężczyzną jej życia. Niestety z powodu wypadku, któremu uległ podczas komunii swojego wnuka, nie mógł wspierać córki. Był w ciężkim stanie, ale obecnie wyszedł ze szpitala i dochodzi do siebie. Shakira wspomina, że to właśnie w tamtych chwilach potrzebowała go najbardziej.

Mężczyzna, którego kochałam najmocniej, mój tata, odchodził, kiedy potrzebowałam go najbardziej - dodała Shakira w rozmowie z "People".

