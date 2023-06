Roksana Węgiel to złote dziecko TVP. Jesienią 2017 roku wzięła udział w pierwszej edycji programu TVP2 "The Voice Kids", który wygrała. Później reprezentowała Polskę w Eurowizji Junior. Ponowne zwycięstwo. W programie "Dance Dance Dance" też jej się poszczęściło. W styczniu 2019 roku uzyskała nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku. Kilka lat wystarczyło, by 17-letnia Roksana stała się milionerką.

Jak każde dziecko, Roksana również dorosła. I szybko okazało się, że chce być jeszcze bardziej dorosła niż wskazuje na to jej numer pesel. Wiele kontrowersji wywołał jej związek ze starszym o osiem lat producentem muzycznym, Kevinem Mglejem, który jest już ojcem trzyletniego Williama. Para jest już zaręczona i buduje dom. Oprócz tego jednak Roksana na każdym kroku podkreśla, że jest już dorosłą, niezależną kobietą. Pokazuje to również przez coraz odważniejsze stroje. Celebrytka odsłania sporo ciała. Ostatnio Węgiel pochwaliła się fotką z wakacji, na której pozuje w bardzo wyciętym stroju. I za to spłynęła na nią lawina krytyki.

Przesada

Szkoda dziewczyno, że się rozmieniasz na drobne. Studia jakieś planujesz? Czy tylko na śpiewanie stawiasz jako cel w życiu? Potrafiłabyś zrobić coś ambitnego? Zapisać się na kartach historii np. jako pani naukowiec. Śpiewaczek było już wiele i ślad po nich zaginął. Jeśli jesteś taka jak na zdjęciach, to nie daje to zbyt wielkich nadziei na osiągnięcie coś rozumem.

O nie, brzuch na wierzchu - pisali fani.

To niejedyna szeroko komentowana sytuacja, kiedy złota dziewczynka Telewizji Polskiej jest krytykowana za swój strój. Niedawno wokalistka pojawiła się w Krakowie na rozpoczęciu Igrzysk Europejskich. Tam zaszalała z kreacją, która eksponowała jej długie nogi. Wtedy również młoda gwiazdka musiała zmierzyć się z krytyką.

Na scenie wyglądałaś jak znudzona pseudo gwiazdka. Zero energii pasji i chęci... Pokazać tyłek, cycki, wymalowana buzię i tyle. Zgarnąć "hajsy" i do domu. Przykre bo gdzieś się zatraciłaś i nie wiem czy uda Ci się wrócić na odpowiednie tory pomimo pięknego głosu i niesamowitego potencjału - pisała jedna z fanek w komentarzu pod zdjęciem.

