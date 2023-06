Friz, czyli Karol Wiśniewski, od kilku dni jest szczęśliwym ojcem. Wiadomo, że on i Wersow doczekali się córki, której dali na imię Maja. Przyszedł czas na zarejestrowanie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Z pozoru zwykła wizyta i formalność okazała się dla świeżo upieczonego ojca zaskakująca. Wszystko przez jego popularność, o czym oczywiście opowiedział po wszystkim w internecie.

Zaskakująca wizyta Friza w Urzędzie Stanu Cywilnego

Pani urzędniczka nieźle zaskoczyła Friza. Okazało się, że śledzi ona w internecie jego perypetie. Na miejscu dowiedział się, że mała Maja już kilka dni po narodzinach, nie jest mniej znana niż jej rodzice. Gdy influencer chciał wyznać przy zarejestrowaniu córki jej imię, usłyszał, że nie musi nic mówić, bo wszyscy je znają.

Ten moment, kiedy w urzędzie nie musisz podawać imienia, jakie ma mieć wasze dziecko, bo pani mówi: "Jakie imię, to wszyscy wiemy"" - napisał zaskoczony Friz na Instagramie.

Wyjątkowe zaręczyny jak z bajki

Para youtuberów o narodzinach córki poinformowała w nietypowy sposób. 23 czerwca, w Dzień Ojca, na kanale Weroniki pojawił się filmik zatytułowany "Poznajcie imię naszej córki". Znalazły się w nim niepublikowane materiały z okresu ciąży influencerki. Na samym końcu nagrania znalazła się karta z napisem "Witaj na świecie, Maju", a w tle słychać było płacz dziecka.

W 2023 roku para będzie świętować pięć lat związku. Na razie nie planują ślubu, ale są już zaręczeni od dwóch lat. Wersow zgodziła się zostać żoną Friza podczas romantycznego wypadu do Grecji. Oczywiście ten ważny moment został uwieczniony i możemy obejrzeć go na YouTube. Pierścionek, który youtuber ofiarował ukochanej, pochodzi od Tiffany'ego i jest prawdziwym arcydziełem. Posiada specjalne sześciozębowe ustawienie, które pozwala brylantowemu diamentowi unosić się nad 18-karatowym żółtym złotem. Najdroższy wariant kosztuje 137 387 tysięcy złotych, ale w zależności do kamienia można też wybrać tańszą wersję. Projekt pierścionka pochodzi z 1886 roku i został specjalnie zaprojektowany tak, aby wydobyć z kamienia największy możliwy blask. Więcej zdjęć Wersow i Friza znajdziecie w galerii na górze strony.

