O Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim nie przestaje się mówić od wielu miesięcy. Po tym jak aktorka zostawiła swojego wieloletniego partnera, Marcina Hakiela i dwoje dzieci, rozpoczęły się spekulacje. Nie trwały jednak długo, bo szybko okazało się, że celebrytka związała się z kolegą z pracy - Maciejem Kurzajewskim.

Romansów w TVP było wiele. Niektóre kończyły się tragicznie

Jak się okazuje, w Telewizji Polskiej zrodziło się jednak sporo związków. Niektóre z nich kończyły się tragicznie. Takim przykładem jest relacja Zofii Czarneckiej i Andrzeja Żmudy, który zginął w wypadku samochodowym. Czarnecka nie wybaczyła sobie, że z przekory nigdy nie powiedziała ukochanemu Andrzejowi, że go kocha. "Dziś mam do siebie o to wielki żal, że w tej naszej relacji zabrakło tego słowa z mojej strony. Bo z przekory nigdy nie powiedziałam mu, że go kocham. On mnie tak bardzo kochał i okazywał to, że ja postanowiłam, iż nigdy mu tego samego nie powiem" - mówiła w jednym z wywiadów.

W telewizji poznali się również m.in. Irena Dziedzic i Jan Suzin. O ich romansie zaczęto plotkować, bo dziennikarka miała męża. Mimo głosów oburzenia para wynajęła wspólne mieszkanie. Sielanka nie trwała jednak długo, bo Suzin zaczął zdradzać Dziedzic np. z aktorką Alicją Pawlicką. Dziedzic wyrzuciła jego rzeczy z mieszkania i zabrała kluczyki od wspólnego auta.

Nie będzie Suzin woził byle dz***i samochodem, którym kiedyś jeździła Irena Dziedzic - miała wtedy powiedzieć.

Marta Grzywacz z kolei zaczynała karierę w latach 90. Była m.in. prowadzącą program "Kawa czy herbata". W 2000 r. przeprowadziła wywiad z kontrowersyjnym polskim przedsiębiorcą, a także założycielem spółki Art-B Bogusławem Bagsikiem. To było jak uderzenie pioruna. Owocem ich związku jest córka Sonia. Niestety związek przetrwał zaledwie rok i odbił się na karierze dziennikarki. "Po prostu któregoś dnia nie znalazłam swojego nazwiska na grafiku dyżurów" - mówiła potem w jednym z wywiadów.

Są też związki, które dobrze się kończą. Kurscy wiodą tu prym

Ale w TVP zrodziły się również relacje, które jak może się wydawać, przetrwają najgroźniejsze sztormy. Takim przykładem może być małżeństwo byłego prezesa Telewizji Polskiej, Jacka Kurskiego i jego drugiej żony Joanny. Po tym, gdy szef TVP się rozwiódł, para wzięła ślub - najpierw cywilny, a potem kościelny. W marcu 2021 r. państwo Kurscy zostali rodzicami córeczki Klary. A teraz? Oboje przebywają za oceanem.

