Milena Lewandowska nie jest może tak rozpoznawalna jak jej słynny brat, ale na brak zainteresowania z pewnością nie może narzekać. Jej instagramowy profil śledzi już ponad 50 tys. osób, a siostra "Lewego" chętnie dzieli się z nimi urywkami prywatnego życia. Milena Lewandowska na co dzień mieszka w Warszawie wraz z mężem Radosławem Mirosem i dwójką dzieci, a apartament pary robi naprawdę imponujące wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Tak mieszka Milena Lewandowska

Milena Lewandowska pasjonuje się urządzaniem wnętrz, co widać już na pierwszy rzut oka po zerknięciu na jej instagramowy profil. Siostra piłkarza chętnie zamieszcza zdjęcia pomieszczeń, które przypadły jej do gustu, aby czerpać z nich inspiracje. Nie ma wątpliwości, że we własne cztery kąty Lewandowska także włożyła bardzo dużo pracy.

W mieszkaniu Mileny Lewandowskiej staromodna elegancja miesza się z nowoczesnością. Na podłodze położony jest drewniany parkiet, a białe ściany ozdobione są lamperią. Dodatki są raczej surowe i w kolorze szarości, błękitu i złota. Dominuje zwłaszcza ten ostatni odcień - w tym kolorze Milena Lewandowska wybrała nawet doniczki kwiatów, których spora liczba zdobi jej mieszkanie.

Premiera "Lewandowski Nieznany". Siostra Lewego wiosennie, Rozenek w garniturze

Na instagramowych zdjęciach widać także, że siostra sportowca bardzo dumna jest ze stojącego w salonie kominka, który pełni funkcję dekoracyjną - zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. Wyłożony przed nim biały marmur idealnie komponuje się z zawieszonym na ścianie lustrem w złotej ramie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Milena Lewandowska zadbała także o wystrój balkonu. Wygodne fotele, niskie stoliki, ozdobne latarenki, a nawet dywan sprawiają, że w okresie wiosenno-letnim rodzina zyskała dodatkowy, zewnętrzny salon. Do spędzania czasu na balkonie zdecydowanie zachęca także rozciągający się z niego widok na korony drzew.

Tak mieszka Milena Lewandowska. Ale szyk! instagram.com/milenalewandowska7

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.