Emil S. to były mąż Dody, który razem z nią wyprodukował film "Dziewczyny z Dubaju". Jako producent filmowy działał w branży już wcześniej. W mediach pojawiały się informacje o przekrętach, których miał się dopuszczać. Emil S. został zatrzymany 7 lutego 2023 roku. Sąd zdecydował wówczas o tymczasowym areszcie dla podejrzanego. Teraz Plotek dowiedział się, że areszt przedłużono do pierwszych dni września. Producent miał usłyszeć ponad 90 zarzutów w sprawie. To nie wszystko.

Emil S. pozostanie w areszcie. Sąd obawiał się mataczenia w trakcie procesu

Warszawska prokuratura poinformowała nas, że Emil S. nadal pozostaje w areszcie. Sąd zdecydował się przedłużyć środek izolacyjny.

Sąd podzielił argumentację prokuratury, że dalsze stosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego jest konieczne z uwagi na zaplanowane w sprawie czynności procesowe oraz z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę, oraz obawę matactwa procesowego z jego strony. Sąd wskazał także, że materiał dowodowy zebrany w tej sprawie przez prokuraturę wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów przez podejrzanego. Postanowienie to nie jest prawomocne - powiedział Plotkowi Szymon Banna, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Emil S. aresztowany tymczasowo na trzy miesiące

Ponad 40 pokrzywdzonych osób, ponad 90 zarzutów wobec Emila S.

Porażająca jest skala zarzutów, które prokuratura postawiła byłemu mężowi Dody. Emil S. usłyszał ponad 90 zarzutów. Producent filmowy miał przywłaszczyć mienie na łączną kwotę blisko 5 mln zł. Pieniądze zdobyte od inwestorów przelewał na konto spółki założonej na Malcie. W prowadzonych przeciwko niemu sprawach pokrzywdzonych jest ponad 40 osób.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Emil. S. działając jako prezes spółki pomimo zawartych umów inwestycyjnych o finansowanie produkcji filmowej oraz upływu zawartych w umowach terminów nie wyprodukował i nie wprowadził do dystrybucji dzieła filmowego, a środków pieniężnych nie zwrócił inwestorom, lecz przetransferował na rachunek bankowy spółki maltańskiej. Dodatkowe zarzuty obejmują działalność przestępczą dokonaną na szkodę ponad 40 osób - wyjawił Szymon Banna w rozmowie z Plotkiem.

Emil S. w kajdankach wyprowadzony z prokuratury. Może trafić do aresztu

Emilowi S. grozi 10 lat pozbawienia wolności. Na poczet długów zabezpieczono środki pieniężne, zegarki i samochód

Z informacji przekazanych nam przez prokuraturę wiemy też, jakie środki majątkowe zabezpieczono u Emila S.

W toku postępowania prokurator na poczet środków kompensacyjnych, w tym obowiązków naprawienia szkody, grożących Emilowi S. zabezpieczył majątek podejrzanego w tym m in. zegarki o łącznej wartości 700 tys. zł, samochód osobowy [BMW X6 - red.] o wartości 400 tys. zł, ustanowił także hipotekę przymusową na nieruchomości wchodzącej w skład jego majątku na kwotę 1,2 mln zł, a także roszczenie pieniężne na kwotę 500 tys. zł. Postanowienia ws. tych zabezpieczeń są prawomocne - dodał Szymon Banna w rozmowie z Plotkiem.

Doda, Emil S. Fot. KAPiF