Doroczne wyścigi konne w Ascot to nie lada gratka dla wszystkich fanów wyszukanych rozrywek. Wydarzenie za każdym razem cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pojawienie się na nim uważa się za coś niezwykle prestiżowego. W tym roku książę Jan Lubomirski-Lanckoroński pokazał się na imprezie w towarzystwie małżonki i dzieci. Jeremi Sebastian i Weronika Konstancja prezentowali się doskonale. W niczym nie odbiegali od reszty zebranych.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak jeździ konno. "Czy jest w życiu coś fajniejszego?"

Jeremi Sebastian i Weronika Konstancja nie są już dziećmi. Na wyścigach konnych w Ascot wyglądali bardzo elegancko

Jeremi Sebastian i Weronika Konstancja to dzieci księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Chłopak ma już 19 lat i jest starszy od siostry o cztery lata. Matką rodzeństwa nie jest aktualna małżonka wpływowego arystokraty. Jest nią Dominika Kulczyk. Podczas tegorocznych wyścigów konnych w Ascot Jeremi i Weronika doskonale dopasowali się do panujących od lat zasad. Pokazali się w eleganckich i stonowanych stylizacjach. Chłopak miał na sobie zwracający uwagę kapelusz i charakterystyczną marynarkę z przedłużanym tyłem. Strój uzupełniły spodnie w paski, jasna kamizelka, ponadczasowa koszula i kanarkowo-żółty krawat. Był on jedynym kolorowym elementem i doskonale ożywił całość.

Weronika Konstancja postawiła na klasykę w najczystszej postaci. Kwiecista sukienka doskonale podkreśliła jej dziewczęcą i delikatną urodę. Czarne baleriny wyglądały na bardzo wygodne, a kremowy kapelusz nadał odrobiny modowego wydźwięku. Pokaźnych rozmiarów nakrycie głowy świetnie podkreśliło rangę uroczystości.

Rodzina księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego w Ascot. Wybrali się na wyścigi konne

Wyścigi konne od lat uznawane są za symbol dobrego smaku. Pojawienie się na nich jest w bardzo dobrym stylu wśród wyższych sfer. Podczas wydarzenia każdy chce wyglądać doskonale, jednak obowiązuje pewien dress code. Odpowiednie spodnie i nakrycia głowy w poszczególnych sekcjach są po prostu niezbędne.

Wejście do Royal Enclosure w innych strojach niż poranny garnitur jest niewskazane. Ciemna frakowa marynarka, kamizelka oraz spodnie sztuczkowe są wymagane. Mężczyźni mogą eksperymentować z bardziej wyszukanymi kamizelkami, w przeciwieństwie do bardziej oficjalnych okoliczności. Natomiast dla kobiet pole do popisu jest ogromne, szczególnie dla miłośniczek kapeluszy. Na ich głowach można dostrzec wszelakie kształty — od statków po papugi, aż po minimalistyczne konstrukcje - powiedział książę Jan Lubomirski-Lanckoroński w rozmowie z portalem Fakt.pl.

Jan Lubomirski-Lanckoroński z żoną Fot. instagram.com/@princeslubomirskifoundation

Więcej zdjęć w galerii.