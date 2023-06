Omenaa Mensah pracuje nie tylko jako dziennikarka. W wolnych chwilach zajmuje się filantropią i promuje w mediach ważne społecznie akcje. Niedawno odbyła się kolejna edycja Wielkiej Aukcji Charytatywnej Top Charity, którą dziennikarka organizuje wraz z mężem Rafałem Brzóską. W tym roku zebrali ponad 27 milionów złotych. Kwota zostanie przekazana na dzieci z polskich domów dziecka, na szkołę i kompleks sportowy w Ghanie, a także dla dzieci z Ukrainy. Mensah obok hejtu nie przechodzi obojętnie. Ma zespół prawników do dyspozycji i jak się okazało, w jej imieniu złożyli wniosek do sądu o zablokowanie sprzedaży publikacji "Dziewczyny z Dubaju 2" autorstwa Piotra Krysiaka. Ten wcześniej informował, że bohaterkami nowej publikacji są "dziewczyny, które doskonale znamy z telewizji, kolorowych magazynów oraz social mediów".

Omenaa Mensah pozwała autora "Dziewczyn z Dubaju 2". Pełnomocnik zapowiada walkę

Piotr Krysiak 26 czerwca podał na Instagramie, że niejaka Amma M. złożyła do sądu wniosek o zablokowanie sprzedaży publikacji. Dotyczył on "zaniechania oraz usunięcia skutków bezprawnego naruszenia dóbr osobistych uprawnionej, polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat jej życia prywatnego i zawodowego". W rozmowie z WirtualnymiMediami mecenas Maciej Ślusarek potwierdził, że jego klientką jest dziennikarka Omenaa Mensah, której pierwsze imię brzmi Amma.

Znana celebrytka Amma M. żąda zablokowania książki "Dziewczyny z Dubaju 2". Sąd oddalił jej wniosek - informował Krysiak w mediach.

Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy ds. Cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie, potwierdziła, że sąd oddalił wniosek o zabezpieczenie: "Postanowienie nie jest prawomocne" - mówiła w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Maciej Ślusarek, który jest pełnomocnikiem prezenterki zapowiedział, że nie zamierzają odpuścić. Wkrótce do sądu ma trafić kolejny pozew z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

"Pozew obejmować będzie żądanie przeprosin i jeden mln zł na cel charytatywny" - mówił mecenas Ślusarek dla Wirtualnych Mediów. Do sprawy odniósł się również Piotr Krysiak. Nie ukrywa, że cieszy go decyzja sądu. To pokazuje, że jesteśmy coraz doroślejszym, demokratycznym krajem. To przywraca wiarę w sądownictwo! Nie urodziłem się jednak wczoraj i wiem, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Z pokorą czekam na kolejne decyzje sądu i wynik procesu" - mówił dla Wirtualnych Mediów aktor "Dziewczyn z Dubaju 2".