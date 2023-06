Glanc wbija Jackowskiemu nóż w plecy. Mówi o braku kompetencji i przerośniętym ego

Jeśli ktoś z was interesuje się tym, co zapisane jest w gwiazdach i jaka przyszłość nas czeka, to musi znać te dwa nazwiska: Wojciech Glanc i Krzysztof Jackowski. Mężczyźni zyskali popularność dzięki swojej rzekomej umiejętności jasnowidzenia. Chociaż ich przepowiednie nie zawsze się sprawdzają, to obojgu udało się zgromadzić wokół siebie rzesze fanów. Mogłoby się wydawać, że działając w tej samej branży, panowie będą trzymać się razem. Nic bardziej mylnego.

Wojciech Glanc krytykuje Krzysztofa Jackowskiego. Ostre słowa

Wszystko zaczęło się kiedy Krzysztof Jackowski ogłosił, że otworzy kurs dla adeptów jasnowidzenia. Twierdził, że przyszłość otworzy się przed każdym, kto będzie uczęszczał na jego wykłady. Pomysł ten nie spodobał się Wojciechowi Glancowi, który wprost podważył kompetencje kolegi z branży, mówiąc, że te szkolenia nikogo niczego nie nauczą. Warto przypomnieć, że uczestnik "Big Brothera" sam oferuje podobne usługi.

Glanc zarzuca jasnowidzowi z Człuchowa brak zdolności pedagogicznych. "Artykuły się pokazały, że mój kolega po fachu, pan Jackowski, oferuje kursy jasnowidzenia [...] Szczerze, ja powiem z całą sympatią do jego dorobku w tej chwili. Nie każdy, kto coś potrafi, jest w stanie czegoś nauczyć. I tutaj na przykład mam bardzo dużo wątpliwości, czy pan Jackowski czegokolwiek mógłby kogokolwiek nauczyć. A to wynika z tego, w jaki sposób komunikuje się za pomocą swojego kanału na YouTube" - ocenił ostro profeta.

Wojciech Glanc fot. screen youtube @wojciechglanc

Według Glanca największym problemem Jackowskiego jest jego ego

Internetowy wróżbiarz znalazł kolejny powód, dla którego kursy Jackowskiego miałyby nie być za wiele warte. Uważa on, że w nauce fachu najbardziej może przeszkadzać za duże ego wykładowcy. Chociaż mężczyzna próbował mówić łagodnie, to jednak mocno skrytykował biznesowego konkurenta.

Tym bardziej że dyskusyjna pozostaje sprawa, jego troszeczkę przerośniętego ego [...] to jego ego strasznie zakłóca jego energię, strasznie przeszkadza. Bo on naprawdę żyje w jakimś dziwnym przekonaniu, że za pomocą swojego kanału uczy ludzi czegokolwiek [...] Panie Krzysztofie, pan chyba jednak troszeczkę za daleko pojechał, przecenia się pan chyba troszeczkę - tłumaczył

Internautom nie spodobały się jednak wypowiedzi Wojciecha Glanca. Pod filmikiem, który jasnowidz zamieścił na swoim kanale na YouTubie posypały się komentarze pełne krytyki. Fani profety nie byli zadowoleni słowami mężczyzny. "Pierwszy raz nie polajkowałam pańskiego vloga. Oglądam i słucham oraz cenię was panów obu. Ale jakoś nie przypada mi gustu gdybanie o odczuciach na temat jeden o drugim lub odwrotnie", "Pilnuj swojego interesu", "Jesteś zazdrosny" - pisali użytkownicy portalu.