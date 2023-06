Król Karol III chce odtajnić pamiętniki królowej Elżbiety II. Selekcją zajmie się wyjątkowa osoba

8 września 2022 roku w swojej posiadłości w Balmoral zmarła królowa Elżbieta II. Żyła 96 lat i była najdłużej panującą władczynią Zjednoczonego Królestwa. Cieszyła się ogromną sympatią i szacunkiem poddanych. Jak donosi "Telegraph", monarchini pisała pamiętniki, które wkrótce mają ujrzeć światło dzienne. Za decyzją o publikacji ma stać syn królowej król Karol III.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Królowa Elżbiet II przez dziesiątki lat pisała pamiętniki. Wkrótce mogą ujrzeć światło dzienne

Królowa Elżbieta II przez 70 lat sprawowania władzy pisała pamiętniki i listy. Do tej pory te zapiski pozostały tajne, ale według "Telegraph" król Karol III wraz z rodziną zdecydowali, aby po jej śmierci ujawnić ich treść. Jak donosi brytyjski dziennik, emerytowany lokaj Paul Whybrew, który przez 44 lata był zaufanym pracownikiem monarchini, ma spędzać dwa dni w tygodniu na selekcjonowaniu zgromadzonego materiału.

Suknia koronacyjna Elżbiety II skrywała sekret. Szyto ją ponad osiem miesięcy

Wszystkie notatki zapisywane były odręcznie i zapewne duża część treści nie kwalifikuje się do odtajnienia, więc przed Whybrew ogrom pracy. Kiedyś królowa sama przyznała, że każdego wieczora przez około 15 minut sporządza notatki. "Owszem prowadzę pamiętnik, ale w przeciwieństwie do zapisków królowej Wiktorii jest bardzo skromny" - wyznała w jednym z dokumentów.

Listy królowej Elżbiety II. Jeden z nich zamknięty jest w skarbcu

Odtajnione zostaną także niektóre listy z archiwum Elżbiety II. Monarchini bardzo lubiła tę formę kontaktu. Co ciekawe, jeden z odręcznie napisanych przez królową listów jak na razie jest zamknięty w skarbcu i przez sześć kolejnych dekad nie można go otwierać. Korespondencja została wysłana do burmistrza Sydney wraz ze specjalnymi instrukcjami. "W odpowiednim dniu, który ma być wybrany przez pana w 2085 roku, proszę otworzyć tę kopertę i przekazać moje przesłanie obywatelom Sydney" - zastrzegła monarchini, o czym donosi portal hindustantimes.com.