65-letnia Teresa Werner chwali się formą. Fani nie mogą wyjść z podziwu

Teresa Werner występuje na scenie od niemal 50 lat. W przeszłości była związana z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym koncertowała między innymi w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Chinach. Od jakiegoś czasu piosenkarka skupia się jednak na solowej karierze. Tworzone przez nią utwory często zaliczane są do gatunku disco polo, jednak wokalistka stanowczo zaprzecza, jakoby wykonywała ten rodzaj muzyki. Artystka słynie także ze swojej urody. Ostatnie zdjęcia, które opublikowała na Instagramie, zachwyciły fanów.

Teresa Werner chwali się formą. Fani nie mogą wyjść z podziwu. "Absolutnie przepiękna"

Teresa Werner jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 100 tysięcy fanów. Na profilu wokalistki nie brakuje zdjęć w bikini. Ostatnio piosenkarka pochwaliła się wakacyjnym kadrem. Gwiazda skończyła w tym roku 65 lat.

Ach, jak gorąco. W upalne dni najlepiej schłodzić się w wodzie - napisała pod zdjęciem.

Fani z całego świata byli zachwyceni wakacyjną sesją Teresy Werner. W komentarzach zaroiło się od komplementów. "Patrząc na ciebie, jest jeszcze goręcej", "Jesteś absolutnie przepiękna", "Cudownie pani wygląda" - pisali internauci.

Teresa Werner jest mamą Joanny. Córka wokalistki nie poszła w jej ślady i obecnie związana jest z branżą farmaceutyczną. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" piosenkarka zdradziła, że jest bardzo dumna z pociechy. "Staram się telefonicznie łączyć w wolnym czasie z córką, która mieszka w Częstochowie, z moją kochaną Asią. Jestem z niej tak dumna. Jak tylko o niej mówię, to się wzruszam. Ona też jest ze mnie dumna i jestem wdzięczna, że docenia to, co robię" - wyznała Werner. Na instagramowym profilu artystki można też odnaleźć wspólne zdjęcia pań. Joanna zdecydowanie odziedziczyła urodę po słynnej mamie.

