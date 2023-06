Zespół Lombard nie chce być utożsamiany z PO. Rzecznik partii już się odniósł

Na jednym z ostatnich Wieców Wolności zjawiło się bardzo dużo osób. Zebrani nie zgadzali się ze ściśle określonym wzorem życia i konserwatywnymi wartościami narzucanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska w celu urozmaicenia wydarzenia postanowiła wykorzystać jeden z przebojów legendarnej grupy Lombard. Muzycy zabrali głos w sprawie. Okazuje się, że nie chcą oni, aby ich twórczość była wykorzystywana w tego typu przedsięwzięciach. Po całym zajściu rzecznik Platformy Obywatelskiej poinformował, że twórczość Lombardu nie będzie już więcej wykorzystywana.

Grupa Lombard chce być z dala od polityki. Muzycy zabrali głos w sprawie wykorzystania utworu przez Platformę Obywatelską

24 czerwca we Wrocławiu odbył się Wiec Wolności. Politycy opozycji zorganizowali wydarzenie, które spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Zjawiła się na nim ogromna liczba osób mających dość obecnie rządzącej partii. Platforma Obywatelska w pewnym momencie odtworzyła przebój "Przeżyj to sam" grupy Lombard. Mimo, że utwór został wykorzystany w zgodny z prawem sposób, to muzycy zabrali głos. Okazuje się, że nie chcą oni uczestniczyć w politycznych przepychankach.

Zespół Lombard nie wyrażał i nie wyraża zgody na wykorzystywanie utworu "Przeżyj to sam" w swoim wykonaniu w kampanii wyborczej żadnej partii politycznej ani na partyjnych wiecach. Nie wyrażaliśmy zgody na użycie przeboju wszech czasów "Przeżyj to sam" w celach politycznych w 2023 r. Panu Donaldowi Tuskowi ani Platformie Obywatelskiej. Utwór został odtworzony we Wrocławiu bez mojej wiedzy i zgody - powiedział mediom Grzegorz Stróżniak zaraz po zakończeniu wydarzenia.

Platforma Obywatelska nie złamała prawa. Wykorzystała piosenkę w legalny sposób

Warto zaznaczyć, że politycy Platformy Obywatelskiej w żaden sposób nie złamali prawa. Jak się okazuje, partia mogła wykorzystać utwór. Nie była ona motywem przewodnim kampanii, więc nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Chęć odtworzenia kultowego już hitu została zgłoszona do ZAiKS-u i uiszczona została opłata. Logicznym więc jest, że nie może być tutaj mowy o żadnej karze.

